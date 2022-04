La guerre en Ukraine a montré l'importance de l'énergie dans la marche du monde. L'inflation mondiale, le risque de récession, la famine qui guette plusieurs dizaines de millions d'êtres humains, sont autant de conséquences directes d'un conflit au carrefour d'une région de forte production de céréales et d'énergie.

Si pour les céréales, les Occidentaux peuvent promettre une hausse conséquente de leur production et donc une réduction de la pression qui s'exerce sur les marchés mondiaux, il n'en reste pas moins que cette prouesse, dont ils sont objectivement capables, est fortement dépendante d'un approvisionnement régulier en énergie. L'équation est en définitive assez simple. Dans la chaîne économique, l'énergie en est l'élément déclencheur.

Rien ne pourra se faire en l'absence de l'énergie. C'est là une évidence que les Occidentaux, pris dans le tourbillon d'une sourde guerre, qui ne disait pas son nom, pour la domination du monde, ont visiblement presque oublié.

Car les chamboulements que connaît la planète, les centaines de morts, l'inflation galopante et les famines annoncées ont pour origine une volonté américaine de garder sa mainmise sur l'Otan et les tendances expansionnistes de cette organisation, avec l'objectif d'en finir avec la Russie.

Il restera la Chine. Ce sera une autre affaire, d'autres guerres, d'autres famines sont au programme. Mais il semble que la manière qu'a l'Occident de se servir partout et à n'importe quel prix ait une limite. Et celle-ci a un nom. Il s'agit des hydrocarbures. Il y a certes le profil de nation nucléaire de la Russie qui freine l'Otan. Sinon, Moscou aurait connu le sort de Damas ou de Tripoli. Mais là n'est pas le noeud du problème. Les Occidentaux pensaient mettre à genoux «l'ours russe». Ils ont déployé leur armada de sanctions économiques. Mais ont-ils conscience que Moscou est protégé non seulement par l'arme nucléaire, mais également par l'énergie qu'elle possède en abondance.

Cet épisode de la vie de l'humanité éclaire sur l'importance de l'énergie, en tant que moyen de production, mais également comme une arme efficace dans n'importe quelle circonstance. L'Algérie a la chance d'en posséder. Mais il est entendu que, dans sa configuration actuelle, cette ressource n'est pas renouvelable. Aussi, faut-il d'ores et déjà réfléchir à faire de l'énergie une arme économique stratégique qui soit durable. La création du Haut Conseil de l'énergie est un début de réponse à la problématique. La nation doit survivre aux hydrocarbures et ne jamais dépendre de l'extérieur pour son énergie.