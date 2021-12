Ce fut un match de football. Mais loin d'être anodin. Les expressions de fraternité étaient très nombreuses et les images-symboles attiraient les regards des téléspectateurs que nous étions face à un écran de télévision devenu soudain, une lucarne sur le Maghreb tant souhaité par les peuples. La caméra qui, de temps en temps, se braquait sur la galerie algérienne, a donné, à chaque fois, aux millions d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, de Libyens et de Mauritaniens, un instantané d'un seul peuple uni et heureux de le montrer. Les drapeaux des cinq nations de l'Union du Maghreb, Maroc y compris, flottaient à bout de bras, fiers de cette proximité populaire que la magie du football a rendu possible. Mélangé aux drapeaux des pays du Maghreb, celui de Palestine a trôné, comme pour souligner l'attachement des peuples à une cause sacrée.

Les acteurs de la fête footballistique étaient tous conscients de la portée plus que symbolique de leur geste. Ils savaient que des millions de citoyens, derrière leurs écrans, dans tous les pays du Maghreb, regardaient et approuvaient ces instants formidables de cohésion. Les quelques dizaines de milliers de supporters se sentaient les ambassadeurs d'un grand peuple, divisé par le colonialisme, dont l'appétit expansionniste d'un régime sans honneur empêche la réunification. Les Marocains eux-mêmes, qui subissent les agissements traîtres du Makhzen, se sont joints à leurs frères algériens et reçu ces derniers dans leur propre galerie. Ils ont même contribué à cette exceptionnelle communion d'un Maghreb des peuples.

Nous autres téléspectateurs avons tout de même constaté que la galerie algérienne était autrement mieux «achalandée» en drapeaux des pays du Maghreb. On pourrait se demander le pourquoi d'une présence plus colorée. La réponse est certainement dans la place que réservent les Algériens à la cause palestinienne. Ce n'est pas que les Marocains s'en détournent, loin s'en faut. Les grandes marches de dénonciation du pacte entre Israël et le Makhzen dans de nombreuses villes marocaines en attestent. Mais il est clair que, sur cette question précisément, tous les Maghrébins connaissent la position du peuple et de l'Etat algériens. Ils n'auront jamais honte de défendre la Palestine. Ils savent qu'en Algérie, ils seront chez eux pour crier fort leur soutien à un peuple opprimé. Les Marocains le disent avec leurs coeurs. Un beau jour, espérons-le, ils défileront dans leur pays pour la Palestine, sans risquer de subir la répression. En attendant, les Maghrébins ont montré, durant 120 minutes, qu'ils sont un même peuple, une seule nation.