Jour «J». Si pour les populations nomades du Sud ainsi que pour les algériens établis à l'étranger, les opérations de vote ont commencé comme prévu réglementairement, c'est-à-dire 72 heures à l'avance, c'est aujourd'hui que se déroule le scrutin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 24 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à voter dans près de 62.000 bureaux ouverts, à cet effet. Ils devront choisir parmi plus de 22 000 candidats dont plus de 13 000 sont des jeunes et plus de 8 000 des femmes. Autre précision, 74% des candidats ont un niveau universitaire. Il faut dire que la compétition sera rude, car sur plus de 22 000 candidats, seuls 407 premiers (en nombre de voix) seront élus députés de cette 9ème législature. Il faudra attendre deux semaines pour connaître le résultat définitif de ce scrutin.

En effet, la loi électorale est claire à ce sujet. Cela commence par des résultats provisoires qui seront proclamés par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) «dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de réception des procès verbaux» est-il précisé à l'article 209 de la loi électorale. Le président de l'Anie peut, en cas de besoin, proroger ce délai de

24 heures précise le même article. Il faudra attendre 10 autres jours, ou peut-être 12 jours, «en cas de besoin», pour avoir les résultats définitifs du Conseil constitutionnel (art. 211). Les délais de recours sont compris dans cet intervalle. Au final, c'est le 27 juin prochain que devront être connus les 407 députés qui siègeront à la 9ème législature jusqu'en 2026.

Ceci dit, cette législature ne ressemblera à aucune autre de celles qui se sont succédé jusque-là. D'abord par l'argent, qu'il soit sale ou pas, qui permettait à celui qui arrivait en tête de liste d'être sûr de gagner. Cette fois, les listes sont ouvertes c'est-à-dire que seules les voix remportées par chacun des candidats d'une même liste, comptent.

Ensuite, ne sont pas autorisés à se porter candidats ceux ou celles qui auront «exercé deux mandats parlementaires, consécutifs ou séparés» par le passé (art. 200). D'ailleurs quelques candidats, dans ce cas, ont été révélés par la presse. L'Anie se prononcera sûrement à leur sujet. C'est une nouvelle représentation nationale, indemne des scories du passé qui siègera dans la prochaine APN. Autant de garanties qui inciteront à une participation massive aujourd'hui!