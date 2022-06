Inconséquente et contraire au droit international, la position du gouvernement Sanchez sur le dossier du Sahara occidental conduit fatalement l'Espagne dans une impasse diplomatique. Sans préjuger des tenants et des aboutissants d'un virage toxique qui donne des gages au Makhzen, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, l'affaire Pegasus n'ayant pas encore révélé tous ses secrets, il convient de souligner que la décision algérienne de suspendre le Traité d'amitié avec l'Espagne ne résulte ni d'un argumentaire «fallacieux» ni de l'inconséquence dont a fait preuve Madrid. D'ailleurs, la classe politique comme les médias ibériques sont unanimes pour constater que c'est bien Pedro Sanchez qui a fait «tanguer la position historique de l'Espagne en faveur du Makhzen», au risque de se voir désavoué par nombre de formations qui siègent au Parlement. Sceptiques devant ses arguments, lors de l'oral exigé par les parlementaires, même ses alliés ont clairement rejeté une politique aventureuse qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie ibérique. C'est la légalité internationale, telle qu'elle est portée par les résolutions des Nations unies dont la mission est de trouver une solution définitive au conflit du Sahara occidental, que Pedro Sanchez a foulé aux pieds. Jusqu'à cette volte-face, les efforts de l'Espagne en tant qu'ancienne puissance administrante de ce territoire illustraient son ancrage dans la concrétisation des décisions onusiennes. Or, Sanchez n'a pas hésité à prendre fait et cause pour l'occupation illégale du Makhzen et sa prétendue «solution» d'autonomie sous souveraineté marocaine, comme si le Sahara occidental faisait partie de son territoire. Le chef du gouvernement espagnol ne s'embarrasse guère du rôle missionné que les Nations unies attribuent à son pays et dit «assumer» la volte-face diplomatique, feignant d'ignorer les implications d'une telle trahison sur le contexte géostratégique de la région. Ainsi, porte-t-il un coup brutal à la politique d'équilibre scrupuleusement suivie par ses prédécesseurs. Son pari périlleux de satisfaire aux pressions américano-sionistes et marocaines sera lourd de conséquences lors des législatives fin 2023, mais, d'ores et déjà, il lui faut en «assumer» les incidences que les menaces et tentatives d'intimidation, d'où qu'elles viennent, ne peuvent occulter. Partenaire majeur en Méditerranée et acteur incontournable de la stabilité régionale, l'Algérie ne saurait renoncer à ses intérêts et à ses principes.