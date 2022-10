À constater le frémissement économique en Algérie et au vu des bouleversements géostratégiques qui placent notre pays au coeur des grands enjeux internationaux, on conclut aisément que la chance est inouïe pour un redémarrage de la machine de production et de la création de richesses. Les déclarations officielles se multiplient et le ton est résolument à l'optimisme. À ce rythme, on osera, sans rougir, écrire, en parodiant l'Essai sur la Chine d'Alain Peyrefitte, un proche collaborateur du général de Gaulle: quand l'Algérie s'éveillera... À quelque chose malheur est bon. La guerre en Ukraine a placé l'Algérie sur une autoroute énergétique et le ton est résolument à l'optimisme. La crise du gaz qui frappe de plein fouet l'Europe est une opportunité inespérée pour redresser l'économie algérienne qui, selon les économistes, est capable de parvenir à une croissance à deux chiffres. En matière de projections économiques, le FMI prévoit une projection de croissance à 2,4% en 2022, à l'instar de la Banque africaine de développement (BAfD) à 3,7%, alors que la Banque mondiale conserve son hypothèse de croissance à 3,5%. Mais gardons-nous de cette euphorie béate face aux malheurs des populations en guerre. La grave crise énergétique qui découle de cette guerre ne servira à rien si l'Algérie garde cette confortable posture de spectatrice. Au contraire, elle entend bénéficier des circonstances énergétiques actuelles. Que doit-elle faire pour saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à elle en tant qu'acteur énergétique important? La réponse est simple: tout dépendra d'une gouvernance clairvoyante et d'un consensus politique fort en interne. Ce n'est pas sans raison que le président de la République a insisté, dimanche dernier, à l'ouverture de l'année judiciaire sur une justice adaptée aux nouvelles exigences économiques.

« Nous nous attendons à ce que la cadence de l'action judiciaire soit accélérée, de manière à répondre aux exigences de la conjoncture socio-économique» a -t-il souligné. Le contexte géopolitique généré par la guerre ukrainienne permet à l'Algérie de se relever. La forte demande de pétrole et de gaz s'est traduite par des revenus énergétiques abondants. Ainsi, le pays peut investir dans les prestations sociales et les secteurs à forte valeur ajoutée. Tebboune annonce une hausse des salaires du secteur public mais aussi des pensions et des allocations chômage. Afin de consolider sa position, l'Algérie développe sa diplomatie énergétique et adopte une position plus ferme sur la scène internationale. C'est toute la machine économique qui frémit.