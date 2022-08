éloquente sortie d'une grave brouille politico-diplomatique. Entre l'Algérie et la France, l'espoir est têtu. Soixante ans plus tard, tout repart du bon pied. Que de temps perdu! Que d'occasions ratées! Le propos n'est pas de s'attarder à identifier les acteurs et définir les raisons d'un préjudiciable retard: on subit son Histoire, mais on choisit son avenir. Par la signature, hier, d'une «déclaration commune pour un partenariat renouvelé, concret et ambitieux», les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, ont posé les jalons d'un nouveau redémarrage. Stoppé par la pandémie, l'élan des deux chefs d'État a été entretenu grâce aux communications téléphoniques régulières dont il était difficile de croire à la sincérité des propos. Le parasitage systématique de leurs échanges par des crises à répétition n'a pas abouti à une rupture définitive, comme l'auraient souhaité les extrémistes de tous bords, C'est parce que la qualité des relations entre les deux pays est fortement dépendante du contact personnel entre les deux Présidents et c'est ce qui a permis de surmonter bien des épisodes de brouille.

... La visite d'amitié, qui s'est achevée, hier, en apothéose, a été en réalité la première vraie rencontre entre Tebboune et Macron. Des propos forts, des moments d'émotion et surtout la franchise brutale qui marquent les rapports entre les deux hommes. «On a remis beaucoup de choses à l'endroit grâce à la disponibilité du président Macron», confie Tebboune. «Nous avons une relation d'intimité profonde», avoue, pour sa part, Macron. On y trouve une forte volonté voire même de la témérité à bâtir avec constance et acharnement «un nouveau pacte d'avenir». Désormais, le challenge est de trouver le moyen de consolider cette relation par-delà les contacts personnels des deux Présidents. L'idée est de maintenir cette dynamique positive en créant des opportunités et des rêves entre les deux rives de la Méditerranée. Dans cet ambitieux chantier, les diasporas des deux pays ont un rôle central à jouer. Dans leurs allocutions, Tebboune et Macron ont identifié les passerelles à emprunter pour secouer les énergies assoupies. On y parviendra en trouvant davantage de sujets d'intérêt mutuel: l'économie, l'investissement, le digital et l'innovation.

Au terme de cette visite d'«amitié», Abdelmadjid Tebboune peut se targuer d'un succès diplomatique certain et d'une sympathie renouvelée envers les citoyens algériens et surtout auprès de notre diaspora en France. Le succès est aussi celui du président Macron qui, dans son entreprise de redéploiement, a arraché le soutien d'Alger. La France a perdu de grandes parts de marché non seulement en Algérie mais sur l'ensemble du continent africain qui était autrefois sa chasse gardée. Elle doit compter avec de féroces concurrents que sont la Chine, la Russie et la Turquie. Sur un autre plan, les tensions géostratégiques qui animent le monde appellent à une nouvelle architecture des relations internationales. Après sa mésaventure sahélienne, la France a tout à gagner en se rapprochant de l'Algérie, acteur clé dans la stabilisation du Sahel. C'est dans ce cadre qu'ont eu lieu les rencontres entre les différents services de sécurité algériens et français sous la haute présidence des deux Présidents. Ainsi, les perspectives sont prometteuses, le temps est à l'enthousiasme.