L'Afrique a rendez-vous avec l'Histoire. Il n'y a rien d'exagéré dans cette affirmation. La nouvelle donne géopolitique, l'effort fourni au sein de l'Union africaine pour l'intégration économique du continent, le déploiement du mégaprojet chinois «La ceinture et la route», la finalisation de la route de l'unité africaine entre Alger et Lagos, le lancement du processus de la dotation du continent d'une «dorsale» en fibre optique, sont autant de projets, d'actes et de conjonctures favorables qui placent le continent noir dans la trajectoire du nouvel ordre mondial. Il n'y a désormais plus de doute à avoir, l'Afrique est le prochain eldorado de la croissance mondiale.

La grande chance dont dispose le continent tient dans l'éveil des sociétés. Celles-ci ne veulent plus être «maternées» par les puissances occidentales qui, sous couvert d'aide et de prétendu soutien au développement, maintenaient des pays entiers sous leur domination. La guerre en Ukraine a sensiblement fait évoluer les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Ce dernier n'est plus le donneur d'ordres à la communauté internationale et encore moins à l'Afrique. À l'exception du Maroc qui tient le même langage que le bloc de l'Otan sur l'opération militaire russe en Ukraine, la totalité des États africains ont opté pour la neutralité. Une posture qui a d'ailleurs fortement étonné et déplu aux leaders occidentaux qui constatent le réveil de l'Afrique. La nouvelle donne géopolitique pousse à l'émergence d'un monde multipolaire avec une place de choix pour le non-alignement. Et c'est de ce nouvel ordre mondial que l'Afrique pourra puiser ses forces.

Mais il ne suffit pas d'espérer l'émergence pour y accéder. Ce n'est pas un processus naturel. Il faut y travailler dur. Les Chinois, les Brésiliens et les Russes en savent quelque chose. Il est vrai que pour l'Afrique ça sera différent, voire plus compliqué. Il sera question de fédérer beaucoup de pays et convaincre des centaines de millions de citoyens. Mais ce qui relevait du rêve inatteignable, il y a quelques années, est à portée de main. Il l'est d'autant plus que l'Union européenne regarde en direction de l'Afrique pour assurer sa sécurité énergétique. La réponse de l'Algérie, du Niger et du Nigeria est un jalon très sérieux dans la réalisation de l'émergence souhaitée. Ce sont ces trois États qui ont souverainement décidé de construire le gazoduc transsaharien. Il l'ont fait dans l'intérêt premier de leurs peuples respectifs. C'est un acte majeur, déjà inscrit dans le Nepad et qui vient renforcer la route et la dorsale de la fibre optique. Trois rêves africains qui se réalisent. Il reste cependant que le chemin est encore très long et périlleux...