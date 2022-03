Le voyageur algérien sera-t-il enfin guéri du stress qui le ronge à chaque fois qu'il s'apprête à prendre un avion d'Air Algérie? Les derniers réaménagements annoncés, préludent-ils d'un nouveau décollage de cette compagnie qui a concentré toute l'ire et toutes les critiques, parfois exagérées, de ses voyageurs? Avec l'amélioration de la situation pandémique en Algérie et dans le monde, la compagnie aérienne a annoncé la reprise des destinations internationales à raison de

108 vols par semaine et ce dès le 15 mars prochain. Une aubaine inespérée pour Air Algérie que d'aucuns étaient pressés d'enterrer après avoir annoncé sa mort à plusieurs reprises. Or, oublient-ils que Air Algérie est née avec l'Algérie? Elle en constitue l'une de ses fiertés. Avec ses tares, mais aussi ses immenses acquis, elle n'a jamais cessé d'exister même aux pires moments de la décennie noire. Rappelons-nous du rôle déterminant joué par Air Algérie à cette époque-là, alors que le monde appliquait un blocus tacite contre l'Algérie. Le seul cordon ombilical qui liait le pays au reste de la planète était cette compagnie. On peut multiplier à l'envi les actes «héroïques» d'Air Algérie. Le dernier en date était le rapatriement des ressortissants algériens fuyant la guerre en Ukraine ou encore les 130 ressortissants algériens, tunisiens, libyens et mauritaniens à Wuhan en Chine en raison de la pandémie de Covid-19, alors que le monde était plongé dans une insondable détresse.

Une nouvelle chance est donc offerte à Air Algérie afin de retrouver sa place dans un paysage hautement concurrentiel. Les dirigeants de cette compagnie le savent parfaitement bien. Ils savent également qu'il est temps de changer les modes de raisonnement, d'organisation et de décision de plus en plus contestés. C'est ainsi que s'est installé un certain scepticisme qui a mené les Algériens à douter de leur compagnie. Ils s'en prennent souvent et sévèrement à son personnel et à son mode de gestion. L'un et l'autre sont soupçonnés d'impuissance à enrayer la spirale infernale du relâchement engendré par les crises qui secouent la compagnie. Depuis plus de trente ans, nos politiciens, analystes et experts s'épuisent à dresser des constats et à prédire un avenir sombre à Air Algérie sans parvenir à esquisser une vraie solution. Ces dysfonctionnements, ces manquements, les dirigeants d'Air Algérie les connaissent. Ils peuvent y remédier, radicalement, rapidement et efficacement. Encore qu'il faut les affranchir de l'étatisme, du dirigisme et de les laisser travailler. On allait l'oublier: protéger leurs actes de gestion.