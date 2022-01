Que faire? La question devient lancinante, face à une situation épidémiologique des plus compliquées pour les autorités sanitaires. Un virus Delta aux conséquences ravageuses sur les non-vaccinés, un variant Omicron, hautement contagieux, qui fait craindre le pire et voilà que le virus de la grippe saisonnière pointe du nez. Une dangereuse collusion de virus. Un spectre viral menaçant. La courbe de contamination est ascendante qui aboutira, nécessairement, à une explosion de cas dans les prochains jours. Cette situation va engendrer un pic des hospitalisations. Avons-nous colmaté toutes les défaillances de la dernière vague? Avons-nous suffisamment d'oxygène, de médicaments et de lits? Combien de lits faut-il prévoir en réanimation? Dans quelle mesure peut-on tirer des conclusions de ce qui se passe dans d'autres pays? Ce sont autant de problèmes et de questions que les deux ministères, celui de la Santé et son collègue de l'Industrie pharmaceutique doivent régler au plus vite, en parfaite collaboration, pour ne pas rechuter durant cette 4e vague. Entre tâtonnement et certitudes, tous les systèmes de santé trébuchent, fussent-ils les plus performants dans le monde. Face à la pandémie, des scénarios plus optimistes ou plus pessimistes sont aussi envisagés. Par exemple, si le nombre d'hospitalisés dépasse la norme admise dans les hôpitaux et pour une durée assez longue, comment va réagir le personnel médical maintenu sur le pied de guerre depuis 2 ans? Que faire pour les nouveaux contaminés, s'il y a avec un impact maximal sur l'occupation des lits? À l'autre bout du spectre, il y a les pandémo-optimistes. Selon les hypothèses les plus vraisemblables, le variant Omicron est plus transmissible et moins sévère. C'est ce que confirme le professeur Idir Bitam, chercheur spécialiste en maladies transmissibles et pathologies tropicales émergentes. Il a révélé, il y a quelques jours, sur les ondes de la Radio nationale, que le variant Omicron peut sauver l'humanité.

«L'omicron est 50 fois plus contagieux que le Delta, mais il favorise l'immunité collective naturelle». Pour les épidémiologistes, cette situation est l'équivalent d'une vaccination mondiale gratuite. Ils sont nombreux à dire, en effet, que ce variant annoncera le déclin de l'épidémie, expliquant qu'il s'agit de la fin d'un cycle viral. Après plusieurs mutations, le Coronavirus devient moins pathogène et plus contaminant. Mais ne crions pas victoire, le danger persiste et il est fatal! Personne ne peut esquisser de scénario pour la suite. Pis encore, cela ne va sans doute pas s'arrêter avec cette 5e vague qui sévit actuellement en Europe. Lorsque les mesures de contrôle seront lâchées et que l'immunité baissera, la circulation du virus repartira à la hausse...