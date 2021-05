L'Algérie a interpellé avec force, et sans aucune concession, la communauté internationale sur la nécessité impérieuse d'une véritable solution du conflit au Proche-Orient. Intervenant devant l'Assemblée générale de l'ONU, au nom du Groupe arabe, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné la barbarie de l'Etat sioniste qui tue, spolie et saccage, en toute impunité, comme cela vient d'être fait, pendant 11 jours, à Ghaza. L'agression israélienne dure, au moins, depuis 1967 et elle revêt une dimension odieuse, avec la prétention des dirigeants sionistes de s'emparer du reste des territoires palestiniens, portant atteinte au sanctuaire sacré de l'esplanade des Mosquées, à El Qods. Tout en dénonçant les crimes de guerre des dirigeants israéliens, politiques et militaires, la diplomatie algérienne a souligné qu'un cessez-le-feu, conclu après 11 jours de destructions et de tueries barbares, n'est pas une fin en soi et que l'unique solution passe par le respect des résolutions de l'ONU quant au droit du peuple palestinien à un Etat indépendant, avec El Qods comme capitale.

Les agressions répétées des dirigeants sionistes contre El Aqsa, encadrant des colons qui rêvent de judéiser l'esplanade des Mosquées, n'ont aucune justification et certainement pas celles du «droit à se défendre», comme le prétendent les alliés objectifs du sionisme dont la barbarie s'exerce contre une population désarmée, depuis 1967. La nouvelle confrontation entre l'Etat hébreu et le Hamas, à Ghaza, s'est accompagnée de destructions massives, l'armée sioniste n'hésitant pas à bombarder, à coups de phosphore, des immeubles abritant des civils, majoritairement des enfants et des femmes, des écoles, des hôpitaux, et à détruire le seul centre de lutte anti Covid. Elle a causé la mort de 248 martyrs dont 66 enfants et 1900 blessés. Elle a prétendu viser des «positions militaires», mais les destructions et les crimes sont là, incontestables. Un tel cynisme n'est pas sans rappeler celui des dirigeants fascistes mais il n'a pas eu l'effet recherché. Au contraire, il a rendu plus fort, et plus déterminé, l'ensemble du peuple palestinien qui demeure résolu à arracher ses droits. L'Algérie exhorte la communauté arabe à une solidarité agissante avec le peuple frère palestinien qui, plus que jamais, a besoin d'un soutien sans faille pour faire face à la barbarie sioniste dont il ne faut pas croire qu'elle est épuisée. Pour l'immédiat, l'heure est à la mobilisation générale autour de la reconstruction de Ghaza et d'une réelle présence aux côtés des Palestiniens d'El Qods et de Cisjordanie, par-delà les «normalisations» honteuses dont on constate qu'elles sont nulles et non avenues.