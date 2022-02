La visite de deux jours au Qatar du président Abdelmadjid Tebboune, sur invitation de l'Emir Tamim ben Hamad Al-Thani, revêt une importance particulière pour deux raisons. La première est qu'elle constitue un jalon appréciable dans le raffermissement des relations entre les deux Etats qui aspirent à intensifier leurs échanges économiques, notamment. La seconde concerne l'intense travail de préparation du prochain sommet de la Ligue arabe qui devrait se tenir en novembre prochain à Alger et pour lequel la diplomatie algérienne est toutes voiles dehors, afin de réussir le pari de l'unité et de la solidarité agissante des pays membres avec le peuple palestinien martyr. La nécessaire coordination des efforts est, en effet, une exigence de tous les instants par laquelle l'Algérie entend non seulement raffermir les relations bilatérales avec les peuples frères sans exclusive mais aussi, et surtout, redonner à la Ligue arabe son panache d'antan afin qu'elle assume son rôle naturel de fer de lance pour l'ensemble des enjeux auxquels ses membres sont confrontés.

La visite sera aussi l'occasion pour le président Tebboune de prendre part au 6ème sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui a lieu à Doha. Depuis celle effectuée en février 2020 en Algérie par Cheikh Temim al-Thani, des avancées notables ont été enregistrées au plan économique et politique entre les deux parties qui peuvent se féliciter de la dynamique ferme et croissante des relations bilatérales, comme en témoigne la visite, mi-janvier dernier, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à Doha pour booster les échanges, notamment au plan des investissements. Comme aussi il a toujours été question des efforts communs consentis pour affermir la coopération et conforter les actions de la nation arabe, au premier rang desquelles figure la question palestinienne. A ce titre, les deux Etats sont conscients de leur rôle et de leur ambition concordante pour réussir les préparatifs du sommet de novembre prochain, tant il est important pour tous les peuples concernés, eu égard aux défis et aux menaces qui se sont particulièrement intensifiées durant les dernières années, malgré les initiatives constantes et consacrées de l'Algérie pour promouvoir la voie du juste milieu et faire triompher les valeurs de solidarité et de fraternité entre tous les pays membres de la Ligue arabe, sans exclusive.