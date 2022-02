Un présent nourri au péril de la guerre. Le choc psychologique est terrible dans le monde occidental berceau des démocraties. On pensait que le temps des souffrances engendrées par les conflits armés était révolu avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne craignait plus sérieusement le recours à l'arme suprême. Mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine est un événement historique qui remet cette trêve en question. Sous quel angle faut-il appréhender les déclarations faites, hier, par le président russe, Vladimir Poutine, annonçant mettre en alerte la force de dissuasion» de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire? Un nouveau rideau de fer s'est abattu sur le monde et la planète a brutalement renoué avec l'époque où les grandes puissances envisageaient une guerre atomique. La menace nucléaire plane de nouveau, plongeant le monde dans l'incertitude. Un saut dans l'inconnu. Première puissance nucléaire mondiale avec 6255 ogives sur son territoire, la Russie domine les États-Unis qui, elle, possède 5550 armes nucléaires. Les deux pays sont les seuls de la planète à posséder toute la gamme des armes nucléaires stratégiques. 90% de l'arsenal mondial appartiennent à la Russie et les Etats-Unis, selon les données du Stockholm international Peace Research Institute. Viennent ensuite, de façon marginale, d'autres pays comme la France et la Grande-Bretagne. On est déjà à un retour au schéma des deux blocs comme avant la chute de l'Union soviétique en 1989 où les deux grandes puissances maintenaient un équilibre par armes dissuasives. Alors qu'on s'attendait à la naissance d'un «nouveau monde» post- Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a rabattu toutes les cartes. La Russie post- soviétique appose son veto à l' agenda international qui se mettait en place. L'ère de la superpuissance américaine a vécu et place maintenant à de nouvelles alliances et de nouvelles forces. Place aux puissances asiatiques qui montent en flèche. Pour l'heure, le Rubicon n'a pas été franchi. Il y a encore des chances pour la paix notamment avec l'ouverture depuis hier, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Ils se déroulent à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl, une décision après une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Quels que soient les résultats de ces rencontres, ils constituent déjà une première étape à un règlement diplomatique de ce conflit aux conséquences imprévisibles sur toute la planète s'il venait à durer dans le temps.