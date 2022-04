Quand sa maison est de verre, il ne faut surtout pas se hasarder à jeter des pierres sur celles des voisins. C'est à cet exercice périlleux que s'est attelé, mercredi dernier, le représentant marocain à l'ONU qui a réchauffé un tajine indigeste. Lors d'un débat public tenu par le Conseil de sécurité, sous le thème «Femmes, paix et sécurité», à l'initiative de la présidence britannique sur «la violence sexuelle liée aux conflits», la délégation algérienne a décliné des vérités crues à la tribune. Elle a notamment mis à nu «les violations terribles et répétées, perpétrées par l'occupation marocaine contre les défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental». Preuves et documents à l'appui la délégation algérienne rappelle que ces dérives marocaines ont été enregistrées par la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mary Lawlor. Déstabilisée par la force de la charge, la délégation marocaine use de son droit de réponse et voilà qu'elle s'enlise: elle n' a pas trouvé mieux que de ressasser les prétendus enrôlement et exploitation des enfants sahraouis dans les camps de réfugiés de Tindouf, en diabolisant au passage les militants sahraouis des droits de l'homme et les dirigeants du Polisario. Vaine tentative du Makhzen pour convaincre le monde de la validité de ses affabulations. Les accusations marocaines sont réfutées par les rapports de l'ONU et de ses Agences, ainsi que par des ONGs qui effectuent régulièrement des visites dans les camps des réfugiés, et ce pour une raison simple que ce phénomène n'existe pas. Mais s'il fallait parler de l'exploitation des enfants, le phénomène est plutôt «florissant» du côté marocain. Qui se sert d'innocents enfants comme outil diplomatique de chantage contre les pays voisins à travers l'organisation des vagues migratoires clandestines? Qui utilise des enfants contre leur gré, pour la promotion du tourisme sexuel? La gravité a atteint de telles proportions jusqu'à pousser des Marocains à s'organiser pour endiguer le phénomène. «Touche pas à mon enfant» fait partie de l'une des associations les plus actives dont le but est justement de protéger les enfants de la prédation sexuelle et la prostitution qui font des ravages au royaume. «La pauvreté et l'exclusion sont principalement à l'origine de la propagation de la prostitution au Maroc», avait averti, dans un rapport sur le tourisme sexuel dans le royaume, Khalid Cherkaoui Semmouni, coordinateur général de la Coalition contre les abus sexuels sur les enfants (Cocasse) et président du Centre marocain des droits de l'homme. Au lieu de verser dans la propagande et les mensonges, il vaut mieux accorder davantage d'intérêt à la situation des enfants marocains menacée par la pédophilie, rongés par la pauvreté et la consommation de la drogue.