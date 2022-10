Les regards des peuples arabes et, en particulier, du peuple palestinien sont tournés vers Alger qui accueillera, les 1er et

2 Novembre prochain, le 31e Sommet arabe dont l'importance revêt un cachet exceptionnel. Presque tous les dirigeants ont confirmé leur présence et il y aura, également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que les présidents en exercice de l'Union africaine et de l'Organisation de la Conférence islamique. Gage d'une avancée significative de la cause palestinienne dont la centralité a été affirmée par avance, les travaux des ministres des Affaires étrangères scelleront la résolution finale que ne manqueront pas de consacrer les chefs d'État pour édifier l'unification des rangs, condition d'une démarche efficace de la Nation arabe face aux nouveaux enjeux internationaux et aux défis de l'entité sioniste qui bafoue impunément le droit et impose au peuple palestinien un apartheid meurtrier. Cette unité ne devrait pas être circonstancielle ou de façade, car les bouleversements de la scène mondiale et, plus particulièrement, ceux de la région arabe, exigent une coordination rigoureuse des efforts pour mieux les affronter.

Si la question palestinienne est, et doit être, la pierre angulaire du Sommet d'Alger, d'autres questions stratégiques sont aussi incontournables, comme les crises en Libye, au Yémen, au Soudan et bien d'autres pays membres de la Ligue arabe. S'agissant du peuple palestinien, le Sommet doit réaffirmer, sans la moindre équivoque, le soutien de tous les dirigeants à la cause sacrée, en vue de relancer le processus contre l'occupation inique des territoires usurpés par le sionisme, souligner, avec force, l'immuable proposition de «la terre contre la paix», telle que portée par l'organisation panarabe en 2002, exiger de la communauté internationale une condamnation ferme et conséquente de la politique sioniste de colonisation effrénée et promouvoir les droits légitimes du peuple palestinien à un État indépendant avec El Qods comme capitale. Tous les peuples arabes attendent, avec espoir et confiance, la consécration de ces positions communes, tandis que les colons juifs, protégés par l'armée sioniste, s'attaquent, chaque jour, à la Mosquée Al Aqsa et à ses esplanades, dans l'objectif déclaré d'une judéisation complète d'El Qods et d'une annihilation des lieux saints musulmans et chrétiens. Tous les peuples arabes jugeront le Sommet à l'aune de ses réponses, longtemps attendues, aux défis du sionisme.