Avec beaucoup de tact et par petites touches, le président Abdelmadjid Tebboune reconstitue un puzzle arabe totalement déchiqueté. Après la Tunisie, il s'est rendu en Égypte puis au Qatar avant de rejoindre le Koweït. Une démarche sereine qui n'a certes pas pour ambition de faire revivre le projet pan arabe mais qui renvoie à une certitude: il y a des possibilités de surmonter les divisions politiques entre ces pays, en pariant sur plus de coopération économique et sociale. Un tel rapprochement contribuerait à renforcer le dynamisme dans une région encore en proie à d'importants problèmes de développement. Cette démarche initiée avec la Tunisie voisine et appuyée avec l'Égypte vient d'être confirmée, hier, à Doha. Alger et Doha ont signé en effet, plusieurs mémorandums d'entente et accords de coopération dans le cadre de la visite d'État qu'effectue Tebboune au Qatar. Le premier accord a concerné l'établissement de concertations politiques et la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le deuxième accord a trait à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale entre les deux gouvernements. Le troisième a intéressé le domaine du développement social et de la famille. Et un quatrième accord de nature à soutenir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans ce «tumulte arabe», Alger et Doha montrent la voie à suivre, celle d'une meilleure intégration régionale. Elle générerait des retombées profitables aussi bien au pays du Machrek que ceux du Maghreb. Une union économique rééquilibrerait le rapport de forces avec le reste du monde en matière de commerce et d'investissement dont ont grandement besoin ces pays. Cette union, serait aussi un facteur de paix dans la mesure où elle inciterait les dirigeants à plus de diplomatie dans leurs rapports. Elle faciliterait enfin, la coopération pour affronter les défis tels que l'alimentation en eau potable, l'environnement et la question des réfugiés. N'est-ce pas que c'est par l'investissement, les projets économiques et le commerce que l'on arrive à neutraliser les démons de la division? Si les pays arabes constituent des espaces qui peuvent interagir les uns avec les autres, leur unité est-elle concevable à une époque marquée par une fragmentation et une conflictualité sans précédent? La plupart des pays arabes ne pourront surmonter leur faiblesse structurelle qu'en renforçant leur lien de voisinage. Fidèle à sa démarche unificatrice et exportatrice de paix «L'Algérie n'applaudit pas la discorde et la division entre les pays arabes», a toujours affirmé le président Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant que l'Algérie est «un État qui fédère les belligérants en Afrique, dans le Monde arabe et même en Europe et dans les Balkans».