Nouvelle étape dans le processus des réformes menées par le président Abdelmadjid Tebboune. Avec l'installation, avant-hier, de l'Inspection générale de la présidence de la République, le chef de l'État a placé le curseur dans la case «expertise». Désormais, l'extrême rigueur est de mise quand il s'agit du contrôle des services de l'État et de la gestion au niveau des administrations et des institutions publiques. Le président a doté «L'inspection générale» d'une série de prérogatives lui permettant de s'enquérir des activités des structures objet d'inspection ou d'enquête, chaque mission étant sanctionnée par un rapport destiné au président de la République. De cette manière, le président Tebboune s'offre un tableau de bord fiable qui lui permettra d'avoir l'oeil sur l'état d'exécution de ses instructions. Ainsi, il aura sur son bureau au quotidien des indicateurs sur tous les projets fussent-ils dans les coins les plus reculés du pays. En temps réel, il connaîtra le taux d'avancement de ces projets, il saura à quel niveau ça coince et surtout pourquoi et par qui. Tebboune exige une remontée de l'information immédiate, crédible qui échappe aux multiples filtres souvent déformants des administrations. À plusieurs reprises, il a été relevé des lenteurs dans l'exécution sur le terrain des instructions du président de la République, ce qui non seulement est condamnable mais inacceptable. Pour plaire, pour monter un bilan irréprochable ou tout simplement pour camoufler des défaillances dans son secteur, il arrive souvent qu'un responsables triture à sa guise des chiffres. En offrant un tableau de bord erroné, il déforme totalement la lecture de certaines situations et va jusqu'à compromettre des prises de décisions importantes. L'alerte est donc donnée à tous les échelons des administrations sachant que les instructions et les orientations données par le président de la République constituent une feuille de route dont il importe aux préposés à l'administration d'appliquer scrupuleusement. Après avoir installé l'édifice institutionnel, le président a décidé de s'attaquer au volet de la relance économique. L'installation de cette nouvelle institution constitue un levier très important pour dompter le monstre bureaucratique. C'est de cette manière que le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de casser toutes les barrières administratives qui ont longtemps sclérosé le bon fonctionnement des projets économiques et la réalisation de plusieurs infrastructures dans les temps impartis. C'est aussi une manière pour le président d'être proche des citoyens et de répondre à leurs doléances.