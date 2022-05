Pendant que l'Europe se débat et cherche, fiévreusement, une alternative aux hydrocarbures russes, Moscou poursuit, imperturbable, ses livraisons, y compris à travers le gazoduc Nord Stream 1 dont profite, toujours, l'Ukraine. Nombreux sont les pays d'Europe qui ne peuvent se passer du gaz et du pétrole qui constituent un atout majeur pour la Russie en ces temps de crise avec le bloc occidental. Certains sont enclavés et n'ont pas d'autre choix que de s'accrocher aux contrats conclus, comme l'Autriche ou la Hongrie. L'Allemagne est le pays qui est le plus en mauvaise posture. Dans son ensemble, l'Union européenne fait face aux conséquences d'une politique frileuse et de mauvais calculs, durant une décennie. Au lieu de parier sur le projet du gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie, beaucoup ont rechigné à participer aux investissements nécessaires. Plus encore, ils ont misé sur le marché spot plutôt que sur les contrats à long terme, pourtant plus avantageux, persuadés que l'effondrement des prix jouerait en leur faveur. Et les voilà aujourd'hui qui courent dans tous les sens pour tenter de s'assurer une livraison garantie. Le Qatar sollicité a décliné les invites, ayant des engagements en bonne et due forme avec plusieurs partenaires asiatiques dont la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et autres. Idem pour l'Arabie saoudite dont la politique énergétique connaît de spectaculaires changements d'orientation. Exemple significatif de ces errances contre-productives, la manoeuvre espagnole du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez vise non seulement à profiter du gaz algérien mais aussi à en détourner au bénéfice de son pseudo partenaire marocain. Un pari téméraire dont l'avenir dira combien il est aussi insensé. Or, le conflit en Ukraine n'est pas près de prendre fin. Il va, sans doute, peser sur la reconfiguration géostratégique de l'Europe, de la Méditerranée et plus encore. La stratégie américaine vise à mettre à genoux la Russie, avec une Europe qui marche au pas cadencé. Moscou qui ne peut reculer entend faire face par tous les moyens. Ce bras de fer augure d'un avenir sombre, notamment pour l'Europe dont la dépendance vis- à -vis du marché russe des hydrocarbures va se confirmer, en l'absence d'alternatives crédibles. Mais il n'y a pas que cela, la durée du conflit en Ukraine, ainsi que ses retombées, vont, aussi, impacter les cours du brut et du gaz qui vont continuer à «exploser», de sorte qu'après la pandémie, viendra une économie malade.