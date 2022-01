Le peuple algérien a célébré, hier, le début de l'An amazigh 2972. Aux quatre coins du pays, l'ambiance était festive au sein des familles. Le caractère férié du12 janvier est venu, certainement, conforter la consonance nationale à cette célébration. Le Haut Commissariat à l'amazighité, qui a choisi la wilaya de Tamanrasset pour marquer les festivités officielles, lui confère sa dimension politique, qui l'inscrit comme un symbole majeur du triptyque de l'identité nationale. La société algérienne est, en effet, amazighe, musulmane et arabe. Cela est un fait historique avec lequel les Algériens sont très à l'aise. Ils n'ont, d'ailleurs, pas attendu la promulgation par la présidence de la République en décembre 2017 du caractère férié de Yennayer pour le célébrer chaque année, à la même période de l'année. D'Est en Ouest et du Nord au Sud, toute la société a toujours marqué le 12 janvier. À Oran, Tébessa, Saïda, Tizi-Ouzou, Tlemcen ou Ghardaïa, les rituels sont quasiment les mêmes. Les légères différences, selon les régions, confirment la richesse de la culture ancestrale et au lieu d'éloigner les Algériens, Yennayer les rapproche, au contraire, les uns des autres. La magie de cette fête annuelle, typique aux Algériens, tient justement de sa très longue préservation, malgré tous les événements majeurs traversés par la région sur quelque chose comme 30 siècles. Qu'une société conserve jalousement un rituel qui lui est propre et l'entretient contre vents et marées sur une période aussi longue, relève du miracle. Le mot n'est pas fort. Allez dire à n'importe quelle ethnie dispersée sur une étendue aussi vaste que l'Algérie et qui a subi les invasions de toutes les civilisations méditerranéennes de vous parler d'un de ses rituels ancestraux, qui garde encore toute sa symbolique. Elle n'en trouvera pas. Le miracle est authentiquement algérien. D'aussi loin qu'elle puisse tirer ses racines, la société a trouvé, Dieu sait comment, le moyen de les irriguer. Aucune civilisation, ni religion, ne les lui ont arrachées. Les Algériens ont maintenu ce lien entre eux durant tous ces siècles, malgré les guerres, les tentatives de spoliation de leur identité. Ils ont mené un combat héroïque contre un colonialisme destructeur pour recouvrer leur indépendance. Et lorsque le jour arriva pour qu'ils recouvrent leur amazighité, il n'y avait pas besoin de débat. Yennayer a agi comme un lien naturel, une preuve irréfutable. La reconnaissance de l'Etat a tout simplement confirmé ce que l'Algérien a toujours été.