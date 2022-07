L'Armée nationale populaire (ANP) va organiser, mardi 5 juillet, un défilé militaire pour la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. Le dernier défilé remonte à 1984, c'est- à- dire presque 40 ans d'histoire, d'évènements contrastés, d'épreuves et de succès indéniables, pour une Algérie toujours plus forte et plus sereine, malgré les adversités géostratégiques et les convoitises que suscite la région.

C'est une banalité que d'affirmer combien notre pays est, aujourd'hui, dans une véritable plénitude de ses moyens et de ses ambitions. Cependant, il faut le réaffirmer sans cesse car c'est dans l'ancrage de son peuple qu'il puise toute la force et la détermination nécessaire pour transcender les obstacles et venir à bout des défis.

Le défilé qui «perpétue les traditions militaires ancrées de l'Armée nationale populaire se déroulera au niveau de la RN 11, jouxtant Djamaâ El Djazaïr», ont annoncé les organisateurs, tout en indiquant qu'il sera retransmis en direct sur l'ensemble des chaînes de télévision nationale.

Est-il besoin de dire qu'il s'agira d'un moment exceptionnel pour une majorité d'Algériennes et d'Algériens qui n'ont jamais eu l'occasion de voir un spectacle aussi grandiose, une démonstration active de la puissance à laquelle l'Algérie est parvenue, grâce à la volonté et aux efforts inlassables de son Armée nationale populaire. Près des deux tiers de la population n'ont pas 40 ans et ce sera donc pour eux une sorte de baptême inoubliable dont on imagine qu'il confortera leur fierté, leur adhésion et leur reconnaissance envers une ANP qui a, constamment, assumé sa mission de rempart infranchissable face aux tentatives de sape et aux coups retors visant notre pays.

À cela, une raison simple. Notre doctrine, telle qu'elle découle de la Révolution du 1er Novembre et de ses textes fondateurs, est à ce point immuable quand il s'agit du soutien aux causes justes et au droit des peuples à leur pleine et entière souveraineté qu'elle ne peut que se heurter aux appétits expansionnistes et sionistes qui se faufilent, sournoisement, au plus près de nos frontières.

Cela étant, ne boudons pas notre plaisir et faisons grâce à notre jeunesse qui reste la force vive de la nation et qui prendra, sans nul doute, la pleine mesure de l'événement, avec ce défilé militaire qu'on imagine, d'ores

et déjà, inoubliable par sa dimension et son message.