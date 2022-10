Nouvel épisode de la guerre médiatique que mène le Maroc à l'Algérie. À mesure que le rendez-vous du sommet d'Alger approche avec les prémices d'une réussite historique, le Makhzen redouble de férocité. Dépassant le stade des fake news et de l'intox, le voisin de l'ouest mobilise une armada médiatique bénéficiant d'un large appui sioniste. Au moment où se déroulait à Oran, à la mi-septembre, une grandiose rencontre de la société civile arabe sous le slogan «Forum intergénérationnel pour le soutien de l'action arabe commune», le Maroc lance une torpille pour parasiter cet événement dont l'écho médiatique s'est répandu dans tout le monde arabe. Il fallait détourner l'attention des médias arabes pour étouffer cette rencontre de la société civile arabe à Oran: on annonce alors en grande pompe via des médias proches du Palais royal que «le souverain marocain prendra part personnellement au sommet de la Ligue arabe, à Alger, les 1er et 2 novembre prochain» sic! Pour donner plus de crédit à leur action de diversion, ces mêmes medias concluent triomphalement, que la participation de Mohammed VI au sommet d'Alger signe l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations entre l'Algérie et le Maroc. Oublient-ils que le sommet d'Alger ne s'occupe pas des questions bilatérales entre les pays arabes? La diversion monte d'un cran et devient plus dangereuse cette fois-ci. Le Maroc place le curseur à l'international et convoque l'American Israeli Public Affairs Committee (Aipac), le puissant lobby prosioniste. Il est difficile de sous-estimer l'action de ce lobby que le New York Times qualifie de «lobby le plus efficace» et de «force majeure dans la politique américaine au Proche-Orient». On apprend ainsi, qu'un groupe de 25 sénateurs ont adressé une demande au département d'État, pour exiger la mise en place de sanctions à l'encontre d'Alger. Motif retenu, un achat d'armes russes sophistiquées par l'Algérie. Cet « argument» fait dire à ces sénateurs que le rapprochement entre Alger et Moscou est inquiétant. C'est également suffisant pour désigner l'ennemi de la planète. L'art de la diversion est porté à son summum. En fait, la requête de ces sénateurs, inspirée par l'Aipac, a un objectif précis: celui de désigner l'Algérie d'abord comme l'État pro-russe après l'avoir taxé d'allié de l'Iran dans la région. L'idée est d'inculquer dans les esprits des opinions profanes, l'image d'une Algérie «ennemie» et «assimilée» à la Russie, ce «méchant pays qui combat le monde libre. Les manoeuvres guerrières font rage et l'Algérie n'a plus le choix que de resserrer ses rangs et réévaluer ses alliances.