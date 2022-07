Aveugle et sourd aux protestations, maintes fois renouvelées, du peuple marocain contre la normalisation avec l'entité sioniste, le Makhzen a déjà franchi plusieurs étapes dans la compromission, accueillant les ministres sionistes de la Défense et de l'Intérieur. Cette fois, il ouvre les bras, fort chaleureusement, au chef d'état-major Aviv Kochavi qui vient appuyer la «coopération grandissante» entre les deux régimes expansionnistes, l'un et l'autre maintenant sous leur botte un peuple opprimé. La visite de Kochavi est annoncée par l'armée sioniste qui n'en finit pas de pavoiser depuis que l'ancien président américain Donald Trump et son quatuor de conseillers ultra sionistes dont son propre gendre, ont ouvert la boîte de Pandore de la normalisation. «Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'état-major israélien au Maroc», a précisé une porte-parole de l'armée sans livrer plus de détails sur la date et le programme précis du séjour. Depuis décembre 2020 et l'annonce de la normalisation des relations entre le royaume du Maroc et l'État hébreu, relations en réalité beaucoup plus anciennes et soutenues, les visites se sont multipliées, à la fois officielles et officieuses. En mars 2021, une délégation militaire sioniste comprenant le premier groupe aéronautique IAI avait posé à Rabat le maillon d'une coopération accélérée, une menace pendante dans la région. La vénalité du royaume marocain étant ce qu'elle est, et son obsession de préserver son existence à n'importe quel prix justifiant l'injustifiable, il ne se cache plus, désormais, pour répondre aux doléances du peuple marocain par le fer et le feu et pour se livrer au chantage et aux provocations envers ceux qui s'opposent à ses dérives. En cela, il a vite rejoint la doctrine de son nouvel et ancien allié, l'entité sioniste qui lui doit jusqu'à son occupation illégale des territoires occupés depuis juin 1967 où elle se livre à une politique d'apartheid et de répression dans une totale impunité. Les enfants palestiniens que l'armée sioniste tue quotidiennement sont victimes de cette compromission royaliste qui se drape, sans vergogne, dans un prétendu rôle de présidence du comité El Qods alors même que le royaume complote, sans cesse, contre les peuples marocain, palestinien et sahraoui pour préserver ses intérêts et son existence. Cela est vrai tant au sein de l'Union africaine que de la Ligue arabe et, même, aux Nations unies où sa diplomatie vénale rivalise de courbettes avec celle de l'État hébreu pour annihiler les actions qui dévoilent une politique commune de mépris des droits humains et de voracité envers des territoires occupés par la force.