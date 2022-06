Entre ceux qui considèrent que le sempiternel spectre de la menace sur la stabilité et l'intégrité du pays est un argument de ruse du pouvoir et ceux acquis à la nécessite de renforcer le front interne, il y a une surface grise: celle du doute où s'installent confortablement une grande partie de l'intelligentsia, de la société civile et du gratin politique. Depuis l'annonce, au début du mois de mai dernier, du projet de «la main tendue» du Président, des signes d'une dynamique politique sont perceptibles au sein de la société. Ce n'est pas un coup de pied dans la fourmilière mais c'est tout comme, car l'Algérie post-Hirak, post-Covid-19 n'a plus le droit de se complaire dans le luxe du statu quo. L'objectif de l'initiative présidentielle, même si ses contours restent toujours flous, est l'orbite des «élites» politiques et associatives autour d'un objectif consensuel dont le dénominateur commun demeurera l'Algérie. Cela nécessite tout un travail et une méthodologie. Il va falloir définir clairement les objectifs politiques et économiques. Car à ne pas en douter les consultations que mène le Président avec les partis et les personnalités de la société civile doivent inévitablement être sanctionnées par une sorte de conférence nationale durant laquelle la plate-forme préalablement définie sera adoptée. Mais l'action doit d'abord satisfaire à un souci de clarté, d'objectivité et d'efficacité. C'est la seule manière de faire adhérer les récalcitrants. En d'autres termes, il s'agira d'élargir la base sociale du front intérieur. Ce n'est pas un simple caprice politique conjoncturel.

On ne le dira jamais assez, la force ou la vulnérabilité d'un pays tient d'abord à sa situation interne. Aux libertés collectives et individuelles, au degré de liberté de ses médias et la qualité de son système judiciaire. Encore une fois, l'histoire repasse les plats à l'Algérie qui jouit d'une embellie financière exceptionnelle. Mais il va falloir anticiper les évènements et agir vite. La conjugaison de nombreux indices laisse supposer l'existence d'un plan de déstabilisation du pays. La raison? C'est pour contraindre le pays à adopter certaines décisions et principes qui n'arrangent pas les faiseurs du nouvel ordre mondial. Unir la nation est un projet sérieux qui consiste à identifier et réduire tous les facteurs de tension et de division au sein de la société. Il appelle à consolider le lien du peuple avec son armée, consolider l'État de droit, respecter des libertés, vivre le pluralisme linguistique et culturel et enfin, assumer la décentralisation administrative.