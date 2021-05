Zoom. Tous les aspects négatifs, notamment ceux liés à la bourse des ménages ou aux recettes des hydrocarbures constituent le pain bénit de la sphère politico-médiatique. On en parle et en relaie jusqu'à l'épuisement. Au point où il est à se demander si c'est par compassion ou par instrumentalisation que ces milieux s'arc-boutent sur ces sujets. N'était-ce l'excès, le droit d'informer est, non seulement reconnu, mais aussi nécessaire dans notre pays comme dans les autres pays à travers le monde. Ceci dit, focaliser uniquement sur les points négatifs n'est point innocent. L'équilibre veut que le même traitement soit réservé aux points positifs. Il y en a! Comme la politique, unique au monde, du logement en Algérie. Samedi dernier, plus de 3.000 logements ont été distribués à Béjaïa. Cinq jours auparavant, les clés de 5.000 logements ont été remises aux bénéficiaires à Alger. Le même jour 3.000 logements ont été distribués aux retraités et au personnel en activité de l'ANP. Ainsi, régulièrement, les logements, toutes formules confondues, sont distribués par milliers à travers l'ensemble du territoire national. Ce n'est, tout de même, pas rien. Il n'existe, nulle part au monde, d'autres exemples identiques. Le seul pays à faire de «l'accès au logement une priorité absolue (28ème engagement du président Tebboune)» c'est bien l'Algérie. Lors de l'une de ses rencontres avec des représentants des médias nationaux, le président de la République a été catégorique. «Les projets de logement ne s'arrêteront pas... la question du logement est l'un des éléments les plus importants du programme du développement humain en Algérie», a-t-il affirmé. Les réalisations de logements ne dépendent d'aucune «météo» économique. Elles font partie de la politique suivie par la République sociale telle que définie par la déclaration du 1er Novembre 1954. D'ailleurs et à l'éradication totale des bidonvilles figurant parmi les engagements du chef de l'Etat, s'ajoute la prise en charge de ce qu'on appelle les «zones d'ombre». Depuis l'arrivée de Tebboune à la tête de l'Etat, plus d'un million de logements ont été programmés. D'autres programmes suivront. De cet extraordinaire effort de l'Etat pour ne plus voir des Algériens vivre dans des logements insalubres, très peu de médias en font état. Près de 700.000 logements sont en cours de réalisation. Et autant de distributions en vue. L'objectif étant «le logement pour tous»!