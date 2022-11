L'appel, hier, du président Tebboune à la mobilisation de tous autour de l'objectif stratégique de la construction de la nouvelle Algérie «avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation» intervient dans un contexte particulier. Face à tous ceux qui n'ont cessé de prédire, pendant des mois, un «échec cuisant» de l'Algérie dans la préparation du 31e Sommet de la Ligue arabe qui s'ouvre, aujourd'hui, à Alger, les ministres des Affaires étrangères ont administré, lors de leur réunion préparatoire, un «cinglant démenti». Ils ont réussi à converger vers un consensus absolu et dessiner une action commune dans presque tous les domaines, à commencer par la question centrale de la Palestine. C'est un succès édifiant dont le Sommet des chefs d'État va consacrer, sans aucun doute, la légitimité, conscients de l'importance de ce rendez-vous majeur, différé pour cause de pandémie de Covid-19. Les débats ont connu un «caractère franc et sincère» pour tous les sujets et ils ont abouti à des décisions probantes pour l'avenir de la Nation arabe tout entière, notamment dans les dossiers stratégiques de la sécurité alimentaire, de l'eau et de la lutte antiterroriste. Toutes les questions centrales ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse, non pas depuis quelques jours mais pendant les trois années qui ont suivi le 30e Sommet de Tunis. Les experts ont travaillé avec méthode et lucidité, loin des interférences stériles, pour dessiner la dynamique nouvelle dont a besoin le Monde arabe afin de s'inscrire dans un contexte international en proie à des crises profondes. De ce fait, on peut être optimiste quant à la réussite finale du Sommet et fier aussi du travail patient et méthodique de la diplomatie algérienne qui n'a pas ménagé ses efforts, depuis des années, au plan politique et sécuritaire, notamment afin de parvenir à la réunification des rangs, malgré d'immenses difficultés et des prédictions de mauvaise foi. Avec la réconciliation des frères palestiniens, voici celle des pays membres de la Ligue arabe dont il faut espérer qu'elle se renforce, avec le concours de tous, pour engager l'action commune des 22 États membres, sans exclusive aucune. Car les décisions du Sommet d'Alger les concernent tous et elles doivent, pour assurer la réforme de la Ligue, reposer sur une volonté qui cimente toutes les aspirations. Le Monde arabe a rendez-vous, enfin, avec son véritable destin, loin des manipulations, des agressions et des diktats des puissances dont les appétits visent à saborder sa renaissance. Ainsi, le 1er Novembre, jour de commémoration de l'héroïsme et de la dignité du peuple algérien, devient-il aussi le phare de l'unité arabe.