Le pétrole est l'affaire d'un marché mondial, contrairement au gaz qui relève, lui, de marchés régionaux. C'est donc pour cette seconde énergie que le vent est à la panique, notamment en Europe. Mais les Etats-Unis se veulent prévoyants dès lors que l'envol des prix de l'or noir affecte ses contribuables et nourrit un mécontentement grandissant. D'où la demande pressante du président Biden à MBS, lors de sa visite en Arabie. Riyadh a fait valoir que ses capacités de production ne peuvent aller au-delà des 13 millions de barils supplémentaires et que, de surcroît, la décision incombe à...l'OPEP+ où siège, entre autres producteurs, la Russie. L'échec de l'intervention US en Irak aura bouleversé la donne géostratégique au Moyen-Orient Depuis, le vide apparu avec la fin de mandat de Barack Obama a joué en faveur d'un nouveau rapport de forces. La montée en puissance de la Chine, la renaissance de la Russie sur les cendres de l'ex-URSS ont modifié le paysage en Syrie et en Libye, ainsi que d'autres théâtres de conflits, notamment en Afrique. Ultime bouleversement, la guerre en Ukraine a situé le poids des hydrocarbures dans le bras de fer qui se joue entre Moscou et Pékin, d'une part, et le bloc occidental monté par les Etats-Unis, d'autre part. À cela, s'ajoute le défi iranien dont le programme nucléaire donne des sueurs froides aux puissances occidentales et, surtout à l'entité sioniste et son lobby mondial. Son jeu d'équilibre, dans le cadre du processus d'Astana, entre la Russie alliée et la Turquie assise sur deux chaises atlantiste et souveraine, nourrit les craintes les plus vives des Occidentaux et de l'État hébreu. En agitant la menace d'un retrait de l'Otan et des soldats US d'Afghanistan et d'ailleurs, Trump a accéléré la mécanique de la mutation qui est en train de bouleverser le monde, dans ses versants global et régional. En outre, tous ces acteurs d'envergure ont le regard tourné vers l'Afrique qui est un immense réservoir d'énergies dont ils entendent profiter, tôt ou tard. Sans une prise de conscience et une unité agissante qui restent à construire, le continent fera face à des appétits féroces, voire brutaux aux conséquences régressives. Il incombe aux pays moteurs, l'Algérie, Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, d'anticiper le grand choc et de mobiliser toutes les consciences africaines pour parer à ces menaces pas si lointaines que cela.