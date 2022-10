«Nous avons eu le choc, mais pas encore la crise», analyse le quotidien français Les échos dans son édition d'hier, faisant le parallèle avec le choc pétrolier de 1973. Dans un exercice de comparaison, le journal a juxtaposé les déclarations de la Première ministre, Elisabeth Borne, à celle de son prédécesseur, d'il y a 50 ans, Pierre Messmer qui était Premier ministre quand Georges Pompidou était président de la République. Saisissante répétition de l'Histoire et ressassement des solutions de Pompidou à Macron: selon Messmer, rappelle le journal, «le gouvernement recommande aux Français de s'inspirer d'esprit d'économie». Borne soutient que «la sobriété s'est imposée comme une nécessité». Chauffage et éclairage: rassurez-vous, «nous traverserons cet hiver sans coupure», affirme Borne en 2022. «Aucune restriction importante ne s'impose», avait rassuré Mesmer en 1973. On peut reproduire à l'envi ce mouvement des mêmes répliques à 50 ans d'intervalle mais la crise, la vraie crise est à venir, non seulement en France mais dans toute l'Europe. Le Vieux Continent grelotte et titube. Une crise énergétique doublée d'une inflation record le remettent à la croisée des chemins. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) formule une mise en garde à l'adresse des décideurs, des entreprises et des ménages européens: «Les économies de gaz seront cruciales pour faire face à de potentielles vagues de froid tardives en Europe.» Les réserves, même consistantes, dans la plupart des pays de l'Union, elles, risquent de fondre comme neige au soleil. Deux scénarios catastrophiques guettent les ménages européens: le premier dépend de Poutine. Si la Russie venait à couper entièrement ses approvisionnements, le choc sera très dur à supporter en plein hiver. Le second suit les livraisons du gaz naturel liquéfié (GNL) s'ils venaient à manquer pour une raison ou pour une situation à ne pas exclure. La donne énergétique est en train de remodeler le monde. Les rapports du monde se font et se refont à l'aune des livraisons et de la disponibilité du gaz. Vue avec beaucoup de réserves, il y a quelques années, l'Algérie est devenue, depuis le 24 février, date du déclenchement de la guerre en Ukraine, un « partenaire fiable et loyal», selon les propos du président du Conseil européen, Charles Michel. Chouchoutée, l'Algérie a retrouvé son lustre diplomatique d'antan. Son aéroport international est devenu le lieu d'un ballet incessant de dirigeants européens. L'Algérie ne se prive pas de ce levier diplomatique important pour expliquer et convaincre de la justesse de sa position de neutralité et de pays non aligné face aux conflits qui minent la planète.