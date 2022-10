C'est une bouffée d'oxygène pour la Tunisie où la situation socio-économique et politique ne cesse de se dégrader, au rythme de manifestations soutenues et de violentes contestations, tout autour de la capitale. Le FMI et le gouvernement tunisien sont parvenus à un accord destiné, disent-ils, à «soutenir les politiques économiques» du pays sur une période de 48 mois, au titre du Mécanisme élargi de crédit propre à l'institution internationale. De ce fait, Tunis va recevoir «environ» 1,9 milliard de dollars, à charge pour les autorités de mettre en oeuvre le nouveau programme pour restaurer la stabilité macroéconomique, renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale et, surtout, accélérer les réformes en vue de parvenir à un environnement attractif pour les IDE, la croissance inclusive et la création d'emplois durables. Par-delà le jargon habituel de cette méthodologie, il y a la peur qui étreint une majorité de Tunisiennes et de Tunisiens, déjà confrontés à une spectaculaire envolée des prix des produits de première nécessité et cela, avant même que le gouvernement ne procède à la suppression des mesures de soutien qui ont longtemps prévalu. Le PDL avait laissé entendre, mardi dernier, que les pénuries qui affectent bon nombre des produits de large consommation sont «orchestrées dans le but d'habituer les consommateurs» à l'envolée prochaine des coûts. Et la cheffe du parti, Abir Moussi, qui devait entreprendre, hier, une grève de la faim devant le ministère de l'Intérieur, a été évacuée dans une ambulance, suite à un malaise. Pour sa part, un député d'Attayar a averti, sur les réseaux sociaux, que la Tunisie n'obtiendra pas, dans l'immédiat, le moindre sou tant que le conseil d'administration du FMI n'aura pas statué sur l'accord, lors d'une séance prévue en décembre prochain. Tunis avait tablé sur un prêt de 4 milliards de dollars alors que l'accord parle de 1,9 milliard sur 4 ans, un montant qui serait insuffisant pour couvrir les besoins du Trésor. En outre, le gel des investissements et le déséquilibre flagrant de la balance des paiements font que le pays n'est pas du tout sorti de l'ornière. Si l'on considère d'autres paramètres tels que l'agitation politique et sociale qui pèse lourdement sur le vécu de la population, on ne peut qu'appréhender le cours des évènements, dans les mois prochains. Au cours des heurts nocturnes qui ont secoué, ces derniers jours, la capitale et ses environs, des personnes ont été appréhendées, au moment où elles «distribuaient» des sommes de 12 à 16000 DT aux «manifestants». Une technique déjà éprouvée, en d'autres temps et d'autres lieux.