Le ministère de l'Agriculture renouvelle ses appels à la vigilance contre les incendies. Les épisodes caniculaires constituant un ferment idéal pour les départs de feu, l'attitude insistante du département de Henni trouve toute sa justification. Les incendies qui se sont déclarés ces deux derniers jours dans 11 wilayas du pays confortent les craintes des autorités, mais n'indiquent aucunement un quelconque échec de la stratégie adoptée, cette année, pour éviter les catastrophes de l'été passé. On retiendra dans la liste des précautions prises l'affrètement d'un avion bombardier d'eau, la mobilisation de tout le personnel de la direction générale des forêts et le déploiement de colonnes mobiles de la Protection civile dans les massifs forestiers. Toutes ces mesures préventives n'éviteront pas le déclenchement d'incendies, mais donnent aux soldats du feu les moyens de faire face aux situations d'urgence.

L'on aura d'ailleurs largement constaté l'utilité de l'avion bombardier d'eau, lors de ses interventions. Le coup de main qu'il a apporté aux éléments de la Protection civile est très appréciable. De même que le déploiement permanent des forestiers a permis de gagner un temps précieux dans l'intervention face aux départs de feu. Le résultat du dispositif préventif mis en place a rendu un grand service aux sapeurs-pompiers qui, en l'espace d'une seule journée sont parvenus à éteindre 47 foyers d'incendies dans 12 wilayas. Cette statistique efface automatiquement une autre qui aurait pu faire l'actualité, celle de dizaines de milliers d'hectares calcinés. C'est dire que la vigilance, l'organisation et le sens des responsabilités finissent toujours par payer.

Cela ne veut pas dire que le pays est à l'abri d'un autre affreux épisode. Il reste un bon mois de combat contre les incendies. Des pays autrement plus nantis et expérimentés que l'Algérie sont, ces derniers jours, en pleine bataille contre les incendies. En Europe, on ne compte plus les hectares de couverts végétaux perdus. Pourtant dans ces contrées aussi, on s'était préparé, mais les forces de la nature sont difficiles à battre. Après la leçon douloureuse de l'été 2021, les professionnels de la lutte contre les incendies ne doivent pas ignorer celle que le feu leur donne présentement en Europe.

Désormais, toute la planète est confrontée à ce phénomène destructeur de manière permanente. Un autre défi posé à l'humanité entière. Les Algériens n'échapperont pas à cette nouvelle réalité qu'il faudra intégrer comme un danger réel.