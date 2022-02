Rien de surprenant, encore, dans le discours du secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, malgré l'annonce du retrait de troupes russes à la frontière de l'Ukraine. «Le déplacement de troupes par la Russie ne permet pas un apaisement des tensions, si les équipements lourds restent sur place, car elles peuvent revenir rapidement», a-t-il martelé, alors que les ministres des pays de l'Otan avaient rencontré jeudi leurs homologues ukrainien et géorgien, dont les pays sont candidats à l'adhésion. Bref, les diplomates n'ont pas fini de slalomer entre les bonnes intentions et les escarmouches. Tout en renforçant ses capacités militaires en Roumanie, en Pologne et en Ukraine, l'Otan attend de Moscou une réponse à des «propositions» sur la sécurité et critique son silence sur une réunion du Conseil Russie-Otan. Après avoir mis en garde contre une reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes, comme l'ont demandé les députés de la Douma et les dirigeants des républiques séparatistes au président Poutine, les Occidentaux ont soufflé le chaud et le froid jusqu'à l'annonce d'un sommet Poutine-Biden, après un entretien téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le chef du Kremlin. Très vite, la douche est venue qui a écarté cette éventualité tandis que les tensions se sont aggravées, hier, après des tirs contre un poste frontière russe et la neutralisation de 5 saboteurs venus d'Ukraine par l'armée russe. Poutine qui juge que «la Russie fait face à une menace sérieuse (et) très grande» a déclaré que son pays «étudie la demande de reconnaissance de (leur) indépendance soumise par les séparatistes. En somme, la situation reste marquée du sceau de l'alarmisme et de la peur de voir l'Europe plonger dans le plus terrible conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pressions et menaces occidentales contre la Russie ont beau viser le gazoduc Nord-Stream 2, c'est le rapprochement avec la Chine qui constitue le véritable défi pour les Etats-Unis qui «n'excluent pas un coup de force de Pékin en mer de Chine, pour suivre l'exemple russe». Washington mobilise l'Europe en agitant l'épouvantail ukrainien, avec son adhésion virtuelle à l'Otan, pour empêcher les Russes de dormir tranquilles. Dans ce scénario, l'Allemagne est acculée, dos au mur, et doit marcher au pas cadencé, quitte à se faire hara-kiri. Faute de désescalade, tout indique que, bon gré mal gré, l'Ukraine va devoir compter avec la Russie.