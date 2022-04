Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché, dans la soirée d'hier, sur la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), dans un débat centré sur les défis et les obstacles qui jalonnent, depuis de très nombreuses années, le parcours chaotique de cette mission réduite à quantité négligeable par la seule volonté du royaume marocain et de ses tuteurs. Tenue dans le cadre de la résolution 2602, adoptée lors d'une réunion en octobre 2021, par laquelle le Conseil de sécurité demandait au SG Antonio Guterres des briefings réguliers au cours des six mois suivant le renouvellement du mandat de la Minurso, cette séance a consisté en une évaluation des entraves et des mesures appropriées pour les surmonter. Fait nouveau depuis plus de deux ans, l'envoyé personnel du SG de l'ONU, Staffan de Mistura, a exposé ses premières conclusions, telles qu'elles découlent de sa première tournée dans la région, en janvier dernier, une tournée au cours de laquelle il a rencontré l'ensemble des acteurs concernés par le conflit. Autre fait, tout aussi essentiel, le représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Minurso, le Russe Alexander Ivanko, a exposé son propre constat, à la lumière de la violation par le royaume marocain, un 13 novembre 2020, du cessez-le-feu ardemment souscrit en 1991. Depuis de longs mois, l'occupation marocaine se livre à une répression des militants et de la population sahraouie, ainsi qu'à des opérations terroristes au-delà des territoires occupés. Un comportement qui impacte lourdement la région, confrontée à de graves tensions et un risque réel de dérapages. Non content de multiplier les obstacles et les contraintes face à la Minurso, seule mission onusienne à ne pas disposer des prérogatives en matière de respect des droits de l'homme, d'une part, et à demeurer totalement impuissante pour son programme d'organisation du référendum d'autodétermination auquel a droit le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, d'autre part, le Makhzen nargue ouvertement la communauté internationale. Par la résolution 690, adoptée un 29 avril 1991, le Conseil de sécurité de l'ONU avait entériné cette mission parce que le royaume marocain avait accepté les propositions de règlement du conflit, tout comme le Front Polisario, sur la base des résultats du référendum d'autodétermination. Depuis, le royaume du Maroc mène le bal et le peuple sahraoui subit le joug de l'oppression et du pillage de ses ressources.