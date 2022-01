Demain, le Conseil de sécurité va, de nouveau, se pencher sur la situation ou, plutôt, sur le statu quo qui prévaut en Libye, depuis un mois, jour pour jour, et l'annonce d'un «report» de l'élection présidentielle, fin décembre 2021, pour des raisons non encore clarifiées. Une chape de plomb semble s'être abattue sur le pays, en pleine vague du variant Omicron qui mobilise l'opinion et les initiatives internationales, malgré les efforts de la Conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams. Voilà un mois qu'elle court partout et multiplie les échanges de vue pour une relance du processus politique, allant jusqu'à proposer la fin juin pour la tenue des élections générales avortées. Au menu des discussions du Conseil de sécurité, la prolongation du mandat de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) qui arrive à échéance dans quelques jours et la présentation du rapport de la SG - adjointe aux affaires politiques, Rosemary Di-Carlo, sur les évènements intervenus durant ces dernières semaines. Il sera, sans doute, question du retrait, réclamé à maintes reprises, des mercenaires et des forces étrangères, toujours présentes en Libye, ainsi que des moyens nécessaires pour une véritable relance du processus politique conduit par la communauté internationale, l'Union africaine et la Ligue arabe. A cet égard, le délégué de la Libye auprès de l'ONU, Tahar al-Sounni, a rencontré, jeudi dernier, les membres du Groupe africain siégeant au Conseil de sécurité, à savoir le Kenya, le Ghana et le Gabon, en présence du représentant de l'Union africaine au sein de l'institution onusienne, pour s'assurer du soutien continental à la Libye, tant en ce qui concerne le libre choix de ses institutions souveraines que l'achèvement du processus électoral, de manière consensuelle et sans exclusive. Cette réunion de concertation, en prévision de la session du Conseil de sécurité, demain, délivrera le message selon lequel les élections en Libye ont pour but de résoudre la crise entre les différentes parties prenantes libyennes, et elles seules, et qu'elles sont, également, la clé de la stabilité du pays, pour peu que prennent fin toutes les ingérences étrangères dont l'objectif est de garder en otage le peuple libyen, en confisquant son devenir. D'où l'importance du rôle de l'Union africaine pour un soutien solidaire et agissant de la Libye et de sa volonté de parvenir à une véritable réconciliation nationale.