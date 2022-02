L'Afrique a besoin de moyens, d'expertise, d'investissements directs étrangers, et bien d'autres instruments nécessaires au développement de son formidable potentiel économique et humain. Disons-le franchement, on défoncerait des portes ouvertes en disant cela. Par contre, ce que ne disent pas ces observateurs, et les Occidentaux d'entre eux précisément, c'est que cette même Afrique a surtout besoin de ses propres capacités et compétences, de solidarité, de confiance en soi. Bref que les Africains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur culture et le niveau de développement de leur pays, comparativement au voisin, prennent conscience de leur destinée commune. Ils vivent dans un vaste territoire, vandalisé depuis des lustres par des brigands européens. Les Africains doivent trouver les canaux de communication qui les concernent eux, indépendamment de ce qui se raconte sur eux. En un mot comme en mille, il leur faut trouver la foi qui semble manquer cruellement à l'édification de cette identité africaine, aujourd'hui, il faut bien en convenir, inexistante. Le propos peut paraître insensé, voire irréel, mais c'est la seule voie que doivent emprunter les Africains pour trouver le raccourci à une modernité véritable. Certainement pas celle que veut leur vendre un Occident prédateur qui, après une longue colonisation meurtrière, continue de détruire des pays entiers. La Libye, le Mali, Le Burkina Faso, la Guinée et tant d'autres pays soumis à la féroce loi des coups d'État en sont autant de preuves de cette fausse modernité. La violence terroriste qui s'est répandue comme une traînée de poudre après la chute du régime d'El Kadhafi, n'est pas la conséquence de l'immaturité des peuples, mais de cette soif de détruire, typique aux régimes occidentaux qui parviennent à duper leurs opinions publiques. Ils leur vendent une démocratie de façade en les tenant éloignées des véritables décisions qui provoquent mort et destruction en Afrique. Les Africains ne se battent pas contre eux-mêmes ni contre leurs semblables américains, européens et asiatiques. Il font face à des superstructures sans âme qui reproduisent les mêmes massacres que le système colonial, dont elles sont issues. Les dirigeants du continent doivent prendre conscience du fait que le processus de décolonisation n'a pas encore totalement abouti. La guerre d'un autre genre fait déjà rage. Et il faut la gagner par la solidarité inter-africaine et surtout le compter sur soi. Mais faut-il encore convaincre...