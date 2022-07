L'année scolaire 2021/2022 est terminée depuis plusieurs semaines déjà. Les familles qui ont assez de moyens pour s'offrir des vacances ont déjà tracé des plans. La réouverture des frontières avec la Tunisie élargit leurs «champs de vision». Le pays s'est définitivement installé dans la farniente de l'été. Les grandes vacances peuvent donc commencer. Les festivals, organisés ici et là, à travers le pays, apportent la touche qui a manqué les deux années précédentes où les Algériens ont tenté avec des fortunes diverses d'animer leurs étés. Les appartements en bord de mer loués «clandestinement» n'ont pas réussi à abattre la digue du Covid-19 qui se dressait partout dans le pays et rendait les deux précédents étés, moroses, sans saveur et surtout sans le goût de l'été. Tout cela c'était avant, les citoyens qui ont moins de moyens peuvent se rabattre sur les piscines des communes ou des journées à la plage.

Cela pour dire que les libertés qu'offre la saison estivale sont de retour. Mais dans cette ambiance légère où même les membres du gouvernement sont impactés, il reste une population spécifique qui ne pourra pas dire ouf, c'est fini! En tout cas pas aujourd'hui, ni demain et encore moins la semaine prochaine. Cette catégorie de personnes est, paradoxalement, la plus heureuse de tous. Ce sont les bacheliers. Il faut savoir que la joie qu'ils ressentent risque d'être de courte durée pour nombre d'entre eux. Il y a d'abord le stress des préinscriptions. Tous les lauréats y sont soumis. Le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur les annonce pour les tout prochains jours. Suivra évidemment le désenchantement pour des dizaines de milliers de nouveaux étudiants. Il arrive, en effet, régulièrement que la filière désirée n'est même pas proposée par la plate-forme dédiée à la préinscription. Et ce n'est pas fini sur les six ou dix choix que devra faire le lauréat, il n'est pas dit que ce soit le premier qui sorte. Un autre motif de stress. Bref, cela pour dire que le bonheur ne dure généralement pas éternellement et encore moins, celui du baccalauréat. Il reste néanmoins que cet examen concentre autour de lui, tous les aspirations d'une société. Il faut dire que ce ne sont pas seulement les lycéens qui passent leur bac. Les parents, les grands- parents, la grande famille et même les voisins entretiennent un rapport particulier avec le baccalauréat. On peut chercher cet engouement dans la nuit coloniale qui a privé les Algériens du savoir. C'est une revanche du peuple contre ses anciens oppresseurs. 60 ans après l'indépendance, force est de constater que le bac n'a pas pris une ride!