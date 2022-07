Depuis ce week-end, les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance sont célébrées aux quatre coins du pays. L'ambiance monte crescendo à mesure que l'on se rapproche du jour «J». Les deux plus grandes villes du pays seront au rendez-vous d'immenses fêtes qui marqueront, à n'en pas douter, les mémoires. On sent même une odeur de fête inédite. Les Algériens qui feuillettent déjà les pages des réseaux sociaux pour découvrir les programmes des festivités à l'échelle des wilayas et des communes, commencent déjà à parler de ce qu'il se prépare à Alger et à Oran. Il y aura certes les feux d'artifice. Mais bien plus que cela, la capitale sera le théâtre du plus beau et du plus grand défilé militaire, jamais organisé depuis l'indépendance du pays. Après 34 ans d'absence, le retour de cette manifestation très appréciée dans tous les pays du monde, marque pour l'Algérie la fin d'une ère et le début d'une autre. Ce n'est pas que le pays se «normalise», histoire de faire comme tout le monde, mais il y a dans ce soixantième anniversaire de l'indépendance le parfum d'un début de quelque chose. Au plan régional, la situation est tout à fait inédite. La menace sioniste est plus que jamais présente à nos frontières. Le retour de la guerre froide, au niveau international imposera à l'Algérie beaucoup de prudence et d'intelligence pour savoir négocier sa place dans le concert des nations. Ce ne sera pas aisé, mais c'est un véritable défi que la diplomatie doit pouvoir relever. De leur côté, les Algériens ont conscience de la difficulté de la conjoncture du moment où la guerre de 4e génération bat son plein. Ils savent ce qui leur ait demandé en matière d'unité, de solidarité et de patriotisme pour sauvegarder la souveraineté de leur nation, acquise il y a 60 ans au prix d'un sacrifice, jusque-là, sans précédent dans l'Histoire moderne de l'humanité. Cette ligne de démarcation entre un passé glorieux et parfois compliqué, mais toujours assumé, et un futur incertain, intervient dans un contexte politique, et socio-économique particulier. Il s'agira de faire un sérieux bond en avant et entrer par la grande porte dans le nouvel ordre mondial qui paraît impitoyable, puisque, né d'une guerre qui fait rage à l'est de l'Europe. Les Algériens ont les clés de leur réussite. Désendetté, riche en matière première et en ressources humaines bien formées, leur pays a tous les atouts pour figurer parmi les vainqueurs de la guerre économique future, qui s'annonce, elle aussi, impitoyable. Les festivités du 5 Juillet annonceront les ambitions de la nouvelle Algérie.