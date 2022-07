Les Algériens célèbreront demain le

60e anniversaire de leur indépendance. C'est aussi l'occasion de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui a été accompli. En cela, il n'y a pas à rougir du parcours de ce grand peuple, dont plusieurs millions de ses enfants sont tombés en martyrs. En soixante années, les Algériens ont édifié une République, une vraie. Il eut fallu traverser plusieurs crises, sécuritaire, politique et économique, mais au final, l'Algérie est demeurée une et indivisible. Tout au long des six décennies, le peuple a tout connu, pourrait-on dire, pour couronner cette belle expérience d'indépendance par un mouvement sans précédent dans l'Histoire de l'humanité moderne. C'était en 2019. Des millions d'Algériens ont battu le pavé des semaines durant, avec dans la tête de chaque manifestant un gigantesque capital de militantisme et de combat transmis par ses aïeux. Le rétroviseur enseigne également les erreurs, les blessures, les divisions et même les malheurs. Mais également un passé récent glorieux avec une diplomatie brillante qui a placé le pays au firmament des luttes pour les indépendances d'innombrables autres peuples de la planète. Il faut certes regarder nos plaies pour les guérir, mais aussi s'appuyer sur le parcours flamboyant pour édifier un futur prospère. Dans ce passé pas si lointain, une action a été initiée et doit figurer en pole position de ce que devra être l'ambition de la Nouvelle Algérie. Le président Tebboune a souvent évoqué le sujet et même passé à l'action, à travers le lancement de programme de formation dans ce sens. En fait, le chef de l'État poursuit un objectif tracé au lendemain de l'indépendance. Il s'agit de mettre les sciences et les technologies au coeur du moteur Algérie. On retiendra, à ce propos, les quelques tonnes de métal en orbite de la Terre et qui se trouve être la propriété exclusive du gouvernement algérien. Plusieurs satellites dont Alsat-1, sont le fruit d'une volonté née en 1962 et qui demeure encore. D'impressionnantes données sur l'environnement ont été transmises et font l'objet d'applications pour le bien du développement durable. L'exemple du programme spatial algérien qu'il va falloir appuyer, est l'illustration parfaite du prochain combat de l'Algérie indépendante. La guerre se gagne par la puissance technologique des nations. Il n'y a aucune raison que l'Algérie ne puisse pas se hisser au niveau des nations au fort potentiel scientifique. Le message de Novembre, celui du 5 Juillet et encore la merveilleuse mobilisation populaire du 22 février 2019, n'auront de sens qu'avec une réelle émergence du pays. La science en est la voie la plus sûre.