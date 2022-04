Fin du premier round. Les électrices et les électeurs français ont donc choisi de revivre avril 2017, avec une référence freudienne à 2002, à ceci près que les données sont différentes car, à l'époque, le candidat de la droite, Jacques Chirac, face à celui de l'extrême droite, Jean-marie Le Pen, était le dernier gaulliste. Certes, aujourd'hui encore, certains s'en réclament, parmi lesquels la fille de Le Pen, Marine qui va affronter, une nouvelle fois, le centriste Emmanuel Macron, le 24 avril prochain. Pour peser les péchés des partis moribonds, il faut remonter aux années 80, lorsque François Mitterrand, SG du parti socialiste, las d'accumuler les défaites depuis des décennies, est parvenu à rallier le parti communiste de Georges Marchais dans un «programme commun de la Gauche». Face à Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, machiavel en diable, a surmultiplié les promesses. Dans le lot des Candides, la jeunesse issue de l'immigration qui entama une «Marche des Beurs», de Marseille à Paris, pour lui remettre un cahier de doléances dont certaines ont figuré parmi les 110 propositions du candidat d'une Gauche unie et triomphante, un 10 mai 1981. Cette Marche était soutenue par l'Amicale des Algériens en Europe (AAE) dont je faisais partie, à la direction Formation des militants et Médias. En deux mandats, le PS monta à plus de 25% des suffrages tandis que le PCF dégringolait à 10, puis à 5-6%. D'autres forces d'appoint, le PSU de Michel Rocard, et le Ceres de Jean-Pierre Chevènement, connurent les mêmes errances, Rocard, alors Premier ministre renvoyé par Mitterrand, constatant avec amertume: «J'ai été abattu en plein vol.» Tout ce rappel permet de situer l'évolution des rapports de force, entre les années 80 et 2010, période à laquelle un Manuel Valls, plus droitier que les ténors de la droite, portera la casquette d'un PS durement châtié par son électorat. Tout comme la droite, d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas su conserver et porter les valeurs incarnées par Chirac. C'est ainsi que l'électorat s'est scindé entre les déçus de la politique, majoritairement et bizarrement les jeunes, et les partisans d'un Front national où Marine Le Pen a poussé son père hors du train pour amadouer les craintifs. En 2017, celui que personne n'attendait a, alors, surgi, Emmanuel Macron dont le discours, rassembleur au centre, mettait fin aux dernières illusions de la droite et de la gauche. Depuis, les Républicains et le PS ont sombré, le PCF résiste encore, vaille que vaille, mais le 24 avril, presque tous n'auront qu'un seul choix: la victoire de Macron.