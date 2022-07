Si la nouvelle de la réouverture des frontières pour les touristes des deux pays voisins a été accueillie avec une réelle satisfaction en Tunisie, particulièrement dans les milieux qui dépendent directement de ce domaine aux incidences majeures sur l'économie du pays, les interrogations sont nombreuses qui concernent le taux de participation au scrutin du 25 juillet et ses conséquences sur la crise politique persistante. Contesté parfois violemment par les partis de l'opposition, notamment un «front du salut» regroupé autour de Ennahdha, le projet de Constitution proposé au suffrage du peuple tunisien a beau avoir été amendé de nouveau par le président Kaïs Saïed, ces jours derniers, la question demeure de savoir s'il obtiendra la faveur des électeurs. En effet, leur démobilisation semble être la cause de l'incertitude qui plane sur l'issue du bras de fer entre le chef de l'État et les responsables des partis et organisations qui s'opposent à ce qu'ils dénoncent comme une tentative de «réinstaurer la dictature». Saïed a beau contester ces accusations, il ne peut en ignorer l'impact sur la société tunisienne dans la mesure où l'UGTT mais aussi nombre d'associations leur ont emboîté le pas pour tenter de barrer la route à ce projet qui enterre l'expérience politique menée depuis 2014, au grand profit du parti de Rached Ghannouchi et de ses alliés, tour à tour réduits à des faire-valoir de piètre envergure. La désillusion populaire qui a sanctionné la gestion catastrophique de l'alliance Ennahdha- Nidaa Tounes, desservie par une conjoncture internationale difficile, a apporté du grain à moudre au chef de l'État, largement soutenu par une majorité de Tunisiens qui lui assurent une popularité contre vents et marées. Raison pour laquelle le succès du référendum semble inévitable. Mais, à Dieu ne plaise, si le projet de Constitution venait à être désavoué, le scénario ne sera plus à l'optimisme et la Tunisie risque de plonger dans l'inconnu, tant les dérives semblent multiples. Las des conséquences d'une crise socio-économique et politique profonde, les Tunisiens ne supporteront pas un nouveau coup du sort, auquel cas il faudra au président Kaïs Saïed consentir à la convocation de législatives anticipées, seules à même de rendre au pays un Parlement et des institutions démocratiques légitimes. Ce sera, alors, le retour aux ambitions et aux calculs qui, en 2014, ont balisé la voie à la régression féconde.