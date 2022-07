Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) a engagé depuis lundi dernier un nouveau round de négociations en Tunisie, dans le but de lever les obstacles qui bloquent le programme d'aide dont le pays a besoin. L'information a été divulguée par la Banque centrale tunisienne qui a indiqué que la mission va durer deux semaines, en vue de l'examen du programme de réformes qui conditionne l'octroi de l'aide demandée par le gouvernement tunisien. Une aide dont les experts estiment qu'elle sera de deux milliards d'euros, à l'heure d'une dramatique érosion du pouvoir d'achat de la population. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Tunisie s'est enfoncée dans une récession qu'a aggravé une crise politique majeure. Aussi, les dirigeants n'ont pas d'autre choix, en attendant une embellie du tourisme pour laquelle l'annonce de la réouverture des frontières algéro-tunisiennes pour les passagers, le 15 juillet prochain, constitue, sans nul doute, un signe encourageant. En attendant, la Tunisie a bon espoir d'obtenir le prêt du FMI après avoir consenti à appliquer certaines réformes telles que le gel de la masse salariale de la fonction publique, une réduction de certaines subventions et une restructuration des entreprises publiques. Mais ces mesures ont été rejetées formellement par la puissante centrale syndicale UGTT qui a organisé une grève générale et réclamé une augmentation immédiate des salaires pour compenser l'impact de l'inflation. D'aucuns anticipent, même, un bras de fer avec le gouvernement, dans les semaines qui viennent. Le président Kaïs Saïed a déclaré, pour sa part, lors d'une audience qu'il a accordée à la délégation du FMI, le 21 juin dernier, qu'il comprend «la nécessité d'introduire des réformes majeures», mais qu'il souligne par la même occasion que celles-ci doivent «tenir compte des dimensions sociales». Trois mois plus tôt, une équipe du FMI avait débarqué à Tunis pour constater «les défis structurels majeurs» du pays, estimant qu'il reste confronté à «des déséquilibres macroéconomiques profonds, une croissance très faible malgré son fort potentiel, un taux de chômage trop élevé, un investissement trop faible, et des inégalités sociales». Depuis, l'impact du conflit en Ukraine a aggravé la situation, avec la flambée des prix des céréales dont la Tunisie est fortement dépendante, à l'instar des autres pays du Maghreb.