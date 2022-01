Euréka, j'ai trouvé! Ainsi donc, sur les 2 millions d'hectares attribués par l'État, 750000, soit environ 30%, ont été abandonnés par leurs bénéficiaires! C'est Chahira Mira-Touhami, directrice de l'organisation, de la planification foncière et de la mise en valeur au ministère de l'Agriculture qui a avancé, hier, cette donnée effarante. «Plus de 750 mille hectares de terres agricoles attribuées et non exploitées, relevant du domaine de l'État, ont déjà été retirées à leurs détenteurs (... ).». Si l'on passe sur la véracité de ce chiffre, sachant que nous avons un sérieux problème avec les statistiques, les propos de la même responsable appellent à de nombreuses interrogations: les détenteurs de ces terres abandonnées seront-ils traduits devant la justice? Elle ne le dit pas. Ces terres récupérées relèvent uniquement du domaine de l'État. Qu'en est-il alors, des terres privées abandonnées? Madame Touhami ne le dit pas. Il faut savoir qu'en Algérie, les privés détiennent entre 50 à 60% des terres agricoles. Le reste, c'est- à- dire 50% ou un peu moins appartiennent à l'État. Combien de milliers d'hectares appartenant au privé sont-ils abandonnés? Y a-t-il un moyen de les récupérer ou tout au moins d'inciter leurs propriétaires à les cultiver? Précision: loin de nous l'idée de douter de la sincérité de cette honorable responsable. On lui sait gré d'avoir révélé ce chiffre pour ouvrir ainsi le débat sur un nombre de questions qui engagent notre souveraineté alimentaire. L'agriculture est un secteur stratégique et structurant de l'économie nationale. Depuis l'indépendance de notre pays en 1962, on peut multiplier à l'envi, ce genre de déclarations. Sans exception, elles insistent toutes sur la nécessité d'une plus grande diversification des exportations, d'un renouveau agricole et de grandes réformes pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Malgré ces réaffirmations récurrentes et après 60 ans d'indépendance, nous dépendons toujours des hydrocarbures. Les préposés à l'agriculture tâtonnent et semblent incapables de résoudre les problèmes de ce secteur hautement stratégique. Les questions de sécurité alimentaire et de dépendance vis-à-vis des importations sont plus que jamais posées. L'agriculture reste un problème lancinant qui se traduit par des résultats mitigés, par rapport à l'énorme potentiel de notre pays. Le système foncier reste flou, l'environnement est trop instable pour rassurer les agriculteurs. N'est-il pas temps de clarifier notre modèle de croissance agricole? Une démarche cohérente, alliant régulation des marchés et amélioration de la qualité et de la labéllisation.