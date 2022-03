Au moment où se dessine une nouvelle configuration inédite de l'architecture mondiale de sécurité ou symbole du désordre international, des alliances se font et se défont, Alger et Rome, imperturbables jouent leur symphonie. La qualité des rapports sincères entre les deux pays n'a jamais été démentie même aux pires moments de la décennie noire du milieu des années 1990, quand l'Algérie subissait un embargo tacite des pays arabes et occidentaux.

«Tout ministre italien sait pouvoir compter sur l'excellence des relations que mon pays entretient avec l'Algérie», a confié, avant -hier, à Rome le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, lors d'un tête-à-tête avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaïd, au siège de la chancellerie algérienne à Rome. Le chef de la diplomatie italienne, participait à la cérémonie de décoration à titre posthume, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, des médailles des amis de la Révolution algérienne à Enrico Mattei et au journaliste Piero Angela. Cette convergence de vues et cette constance dans les positions s'expriment d'ailleurs à travers les positions des deux pays sur les dossiers brûlants comme le Sahel, et la Libye. Les conditions pour une relance des rapports entre les deux États sont réunies. Il n' y a pas que le frein de la pandémie, qui a frappé nos deux pays de plein fouet. L'évolution de la situation au plan international induite par la crise en Ukraine et la redistribution des cartes au niveau méditerranéen, font que le vent de la concordance souffle du côté algéro- italien. Le rapprochement s'est raffermi davantage depuis ces dernières semaines quand l'Algérie a décidé de réorienter sa stratégie gazière. Depuis la brouille avec l'Espagne qui vient d'effectuer une dangereuse sortie de piste en s'alignant sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental, l'Algérie a décidé de moduler ses relations en direction de certains partenaires de l'Europe du Sud. Surtout des partenaires qui ont investi en Algérie et qui entretiennent d'excellentes relations traditionnelles avec notre pays. À ce titre l'Italie est toute désignée. Elle rafle la mise face à l'Espagne qui rate sa chance de devenir le hub gazier pour l'Europe qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. L' Italie resserre davantage ses liens avec l'Algérie son deuxième fournisseur après la Russie. En février dernier, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, est arrivé à Alger. L'objectif de cette mission était d'arracher des autorités algériennes une plus grande générosité en gaz, en augmentant le volume annuel actuel de 2 milliards de m3. Une solution qui aura l'effet d'une réelle bouffée d'oxygène pour l'Italie trop dépendante de la Russie.