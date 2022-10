C'est aujourd'hui que s'ouvrira, à Oran, un Colloque international sur la révolution algérienne et sa résonance dans le monde arabe. Au titre générique «L'Algérie dans le monde arabe, la profondeur de l'Histoire, les enjeux du présent et les perspectives d'avenir», ce colloque se veut une approche scientifique pour la célébration du 60eme anniversaire de l'Indépendance nationale, mais coïncide également ave deux autres grands événements: la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération et l'organisation du Sommet de la Ligue arabe à Alger. Cette rencontre d'une journée, à l'initiative du ministère des Moudjahidine et Ayants droit, vise à raviver l'esprit de fraternité, à renforcer la solidarité arabe. Car quels que soient les errements dans lesquels peuvent s ‘égarer des dirigeants arabes, leurs peuples restent toujours admiratifs de l'héroïsme de la révolution algérienne et des sacrifices consentis pour se libérer du joug colonial. En Algérie, la révolution a été une guerre populaire armée et organisée. Elle a été portée par le peuple et son armée. Elle ne se réduit pas à la propagande de séries d'attentats terroristes isolés et épars dans laquelle on voulait sciemment la confiner. Cette révolution est venue mettre fin à des siècles de domination et d'aliénation occidentales. Elle a donné au monde entier une leçon de solidarité et d'union autour des questions nationales. Elle a joué le rôle d'une soupape qui a affranchi les peuples africains et arabes de toutes les peurs. N'est-ce pas que dans leur écrasante majorité, les historiens affirment toujours que la Guerre de Libération nationale a inspiré plusieurs peuples ayant souffert des affres du colonialisme? La problématique de ce colloque aborde justement cette révolution sous trois axes de réflexion importants: «L'Algérie dans la conscience arabe», «le soutien arabe à la révolution algérienne» et enfin «les valeurs collectives et l'approche développementale».

Ainsi, la révolution algérienne est venues incarner toutes les significations de l'unité et de la solidarité entre les peuples arabes et africains. Évoquer le parcours de la Guerre de libération dans ce contexte précis porte tout une forte symbolique. La thématique est d'autant plus importante qu'elle intervient à la veille d'un sommet qui se propose de recoller les morceaux du puzzle arabe déchiqueté. Le choix par l'Algérie d'abriter le Sommet arabe le 1er novembre, est hautement symbolique, car s'inscrivant dans le prolongement de ses principes en faveur de l'unité arabe et du droit des peuples opprimés à l'autodétermination.