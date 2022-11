Doucement mais sûrement. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, distille, à doses homéopathiques, une révolution qui touche tous les étages de son secteur. La Banque dédiée au financement des projets d'habitat lancée, il y a à peine quelques jours, participe de cette politique. Le ministre a expliqué que la Banque du logement se veut une institution financière qui facilitera le secteur de l'habitat «le financement des programmes de logement, toutes formules confondues sociales et autres, optimisera la cadence de la réalisation et du lancement des projets». Belaribi, ne manquera pas de souligner par ailleurs que la création de la «Banque de l'habitat» figure parmi les 54 engagements du programme électoral du président Abdelmadjid Tebboune.

En plus d'élargir le système financier national, cette institution sera la septième banque publique qui aura à diversifier son offre. Elle permettra la bancarisation des Algériens. Le problème est épineux et toutes les tentatives menées jusque- là pour le solutionner ont échoué si bien que près de 90 milliards de dollars circulent en dehors du circuit bancaire officiel, ce qui est faramineux. À ces considérations purement économiques, s'ajouteront des aspects strictement politiques. La Banque du logement est un remède très efficace à l'épineuse question de la distribution des logements qui empoisonne le travail des collectivités locales. Sujet à corruption, aux passe-droits et au mécontentement récurrent au niveau des communes et des daïras, cette nouvelle méthode en finira définitivement avec ce problème. Une révolution! Soit, mais ce changement de cap signifie que l'on a échoué. Car si l'un des objectifs de cette banque est de construire des logements pour les classes moyennes et démunies, cela signifie que la politique du logement n'a pas fonctionné. Rudoyée, laminée, par une incroyable flambée des prix à tous les niveaux, la classe moyenne se doit d'être ressuscitée et elle a besoin d'être rassurée. Le sera-t-elle avec cette nouvelle banque? Au- delà de son action sur le marché de l'immobilier qui connaît un total chamboulement, c'est toute l'approche des pouvoirs publics envers le social qui doit faire sa mue. En réalité, la création d'une banque dédiée au logement soulève la vraie question jamais posée, jamais osée: faut-il un logement ou un emploi pour le simple citoyen? La réponse coule de source, puisqu'il faut d'abord un travail pour prétendre à un logement à travers cette banque, ce qui n'a pas été le cas jusque- là.