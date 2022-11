À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le roi britannique, George VI convoque le gouvernement invitant le Premier ministre, Winston Churchill, à lui faire un état des lieux sur la situation d'après-guerre. Une occasion pour George VI de tâter le pouls de son royaume et raviver une mystique monarchique gravement mise à mal par les aléas d'une guerre atroce. Au fil des exposés, s'esquissait une situation des plus dramatiques. Churchill, l'homme dont la volonté indomptable a fini par avoir raison de Hitler, soutenait que la furie des bombardements allemands a été ravageuse: les chemins de fer, les routes, les ponts, les usines, les écoles, les habitations, ont tous été détruits. «Seule, la justice fonctionne». On rapporte qu'en entendant cette dernière phrase, le roi s'est levé s'exclamant: « Le Royaume est sauvé!» Que faut-il retenir au-delà de cette séquence anecdotique? Sans aucun doute, la place centrale et déterminante de la justice dans un pays. Quels que soient les crises, les drames et les malheurs qui puissent arriver à un pays, il se relèvera à la seule condition que sa justice fonctionne. Ni l'argent ni une autre richesse ne peuvent permettre à un pays de se relever et espérer une prospérité sans la justice. Qu'en est-il de notre justice à nous en Algérie? Le constat est limpide. Elle a des carences, beaucoup de carences même. N'est-ce pas que c'est dans cette perspective que le ministre s'est attelé à cerner toutes ces insuffisances? Abderrachid Tabbi a réuni les cadres de l'Inspection générale de son ministère, en prévision du lancement de l'opération d'inspection des autorités judiciaires. Un grand chantier aux retombées très importantes sur le fonctionnement d'une justice très sollicitée depuis ces trois dernières années. Le ministre a donné des instructions pour mener à bien cette opération et cerner les insuffisances et les dysfonctionnements. Le but étant d'améliorer le service public fourni par la justice et les thématiques sont nombreuses. Elles concernent la bonne gestion des séances, la manière de traiter le justiciable, les délais de prononciation des jugements, le suivi des affaires de spéculation, de contrebande, de drogue et de criminalité sous toutes ses formes, celles liées aux accidents de la route ainsi que le suivi de la liquidation des objets saisis, notamment les véhicules. La rencontre a également porté sur la liquidation des montants financiers des cautions, des frais judiciaires et du recouvrement des amendes, la prise en charge de la question d'application des peines et d'exécution des jugements civils et des décisions de justice. C'est un très vaste chantier qui vient de s'ouvrir.