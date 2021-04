«Haram»! Comme elle le fait régulièrement, la chargée de la communication de l'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger, Nassima Yacoubi, a déclaré, jeudi dernier, qu'au cours des 9 premiers jours du Ramadhan 2021, pas moins de 9 tonnes de pain ont été collectées parmi les déchets ménagers. Une tonne de pain est jetée chaque jour par la seule population de la capitale. C'est effarant. C'est indigne. Les mots ne sont pas assez forts pour condamner ce comportement qui défie la raison. C'est que le phénomène se poursuit depuis des décennies. L'an dernier, c'est un autre organisme, en l'occurrence l'établissement public de la wilaya d'Alger de gestion des centres d'enfouissement technique (Gecetal) qui a fait état de 186 tonnes de pain qui faisaient partie des déchets ménagers collectés en 2019. En 2018, ce chiffre était de 162 tonnes de pain jetées à la poubelle. Des chiffres en progression d'année en année. Des chiffres qui ne concernent que la wilaya d'Alger. Qu'en est-il dans les autres wilayas? Les chiffres précis manquent, mais le geste «haram» de jeter le pain est le même. Pour convertir ces tonnes de pain, le soin est laissé au président de la Fédération nationale des boulangers, Youcef Guelfat, qui a affirmé, le 12 avril dernier, lors d'une journée d'étude à l'école d'administration que «l'Algérie produit quotidiennement 50 millions de baguettes de pain. 20% de cette production, soit 10 millions de baguettes de pain qui sont jetées chaque jour dans les décharges publiques». Ce sont des chiffres à l'échelle nationale que donne Guelfat. Il donne d'autres indications intéressantes. Que le confinement aggrave le gaspillage puisque «durant les quatre premiers mois de 2020 qui ont coïncidé avec le premier confinement, plus de 5 tonnes de pain ont été jetées dans les poubelles» a-t-il précisé. Il a ajouté que si le citoyen est condamnable, le boulanger aussi a sa part de responsabilité du fait de «la qualité du pain qui est également à blâmer car elle pousse le citoyen au gaspillage». Ce n'est pas normal. Il faut bouger! Il faut agir! Allons-nous rester les bras croisés à attendre les prochains chiffres du gaspillage de pain? Une sensibilisation bien élaborée couplée avec une répression ne serait pas de trop. Une start-up propose de remettre dans le panier de la ménagère ce pain jeté, sous forme de chapelure. Intelligente et remarquable idée d'une contravention morale et financière!