Les regards sont braqués en France sur la dernière ligne droite de l'élection présidentielle alors que la grande question qui taraude les observateurs concerne le taux de l'abstention, un enjeu primordial pour le résultat du scrutin. Les observateurs sont unanimes pour dire qu' une fois encore, c'est ce déterminant majeur qui dira le mot de la fin au tout dernier jour, surtout que la candidate du Rassemblement national et de l'extrême droite, Marine Le Pen, est, désormais, au coude- à- coude avec le président sortant Emmanuel Macron, donné pendant des mois et des mois grand favori de l'élection. Nombreux sont ceux qui redoutent que le record du 21 avril 2002 (28,4%) ne soit battu, dans quelques jours, avec le risque d'un véritable bouleversement des options avancées jusqu'ici. On se souvient qu'en 2002, un grand nombre d'électeurs, convaincus du passage du Premier ministre et candidat socialiste Lionel Jospin au second tour, avaient choisi de soutenir d'autres candidats, avec comme conséquence l'arrivée spectaculaire de Jean-Marie Le Pen, père de Marine. Cela avait provoqué un électrochoc dans le pays, avec des manifestations monstres contre l'extrême droite, parvenue au second tour pour la première fois en France. C'est ce qui avait permis au candidat de la droite classique, Jacques Chirac, de l'emporter finalement avec 82,2% des suffrages, la droite et la gauche ayant marché en commun pour le faire triompher. Après trois présidentielles successives, l'épouvantail de l'extrême droite semble éculé et bien malin qui dira que l'union sacrée contre l'extrême droite sera encore de rigueur. Marine Le Pen a quelque peu tempéré le discours, arrondissant les angles et prônant un discours consensuel qui n'exclut pas certains dérapages. Il n'empêche, en 2017, lors du débat d'entre deux tours avec Emmanuel Macron, elle avait atteint un score de 34% de voix favorables. Et elle a progressé, depuis, passant de 40% à 47,5% de voix, selon un tout dernier sondage, marge d'erreur incluse, grâce à une campagne totalement centrée sur le pouvoir d'achat, préoccupation majeure de la population en France. Au moment où les effets de la crise en Ukraine commencent à se faire sentir de plus en plus, elle a peut-être raison de dire: «Je n'ai jamais été aussi près de la victoire». Encore faut-il tenir compte de l'indécision et du choix tardif des électeurs, de droite comme de gauche, qui hésitent toujours à se rendre aux urnes mais dont le sursaut fera, comme toujours, la différence.