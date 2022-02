Le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union africaine (UA) a emboîté le pas, hier, à la Cédéao en se limitant à l'«exclusion» du Burkina Faso des instances continentales, sans la vague de sanctions qui a frappé le Mali et, dans une moindre mesure, la Guinée. Cela dit, la Cédéao a indiqué qu'elle décidera, jeudi prochain, des sanctions à appliquer, sur la base des rapports que vont remettre au sommet les délégations dépêchées à Ouagadougou, l'une comprenant les chefs d'état-major et l'autre des ministres de l'organisation régionale. Toujours est-il que cette prudence, certes relative, montre à quel point la situation au Sahel est extrêmement instable et qu'il suffirait de presque rien pour y déclencher un brasier aux effets désastreux pour toutes les parties prenantes à la crise. Les récents coups d'Etat au Mali et en Guinée et les réactions des populations qui ont apporté un soutien manifeste aux auteurs des putschs sont des indices pertinents sur le risque majeur d'un effet domino dans l'ensemble de la région, tant la question du terrorisme, présent depuis une décennie et, de plus en plus, triomphant, nourrit une suspicion presque légitime à l'égard des forces étrangères, censées avoir apporté leur expertise dans la lutte contre le fléau. Plus que jamais, les peuples concernés veulent un bilan et attendent que soit tirée la leçon de ce qu'ils considèrent comme un échec programmé. La peur de la contagion aura, ainsi, présidé à la «clémence» manifeste dont ont fait preuve l'UA et la Cédéao, même si rien ne prouve qu'elle durera plus que nécessaire. Car il y a, également, l'exigence d'une fermeté de façade que rendent impérative les principes cardinaux des textes fondateurs de l'une et l'autre organisation. En attendant la tenue du sommet prévu jeudi prochain à Accra, tous les regards sont braqués sur le Niger voisin du Mali et du Burkina et, tout comme eux, tributaire d'un terrorisme barbare qui endeuille la population presque quotidiennement. Dans la région du Liptako-Gurma, appelée région des Trois-Frontières parce qu'elle scelle la communauté de destin des trois peuples face à l'hydre terroriste, ce ne sont pas les ingrédients d'une instabilité chronique qui font défaut. Et le Niger, comme les autres pays, a connu, depuis les années 60, une série de coups d'Etat et de tentatives avortées. Tout en étant officiellement condamnée, l'implication des militaires dans la vie politique du Mali et de la Guinée est, cependant, applaudie par une population inquiète de l'inefficacité contre les groupes extrémistes.