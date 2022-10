L'hiver sera rude, en Europe, peut-être même très rude. Aussi, les pays membres de l'UE ont-ils convenu de mesures d'économie de gaz «cruciales», dans l'espoir de maintenir les stocks à des niveaux suffisants pour parer à l'éventualité d'une coupure totale du gaz russe, tout en priant pour une «arrivée tardive» de la vague de froid qui pourrait, sinon, mettre à mal le dispositif envisagé. Moscou a répondu aux diverses sanctions des Etats-Unis et de leurs alliés européens contre son opération spéciale en Ukraine par un tarissement méthodique des livraisons de gaz, au point que Nord Stream 1 et 2 ont été «gelés». Et comme un malheur ne vient jamais seul, voilà que des «sabotages» ont causé d'importantes fuites aux deux gazoducs, Nord Stream 2 ayant longtemps déclenché la colère de Washington et ses reproches envers l'Allemagne. Dire que la Russie est l'auteur de ce hara-kiri est tout simplement vaseux car, à l'évidence, c'est bien du gaz russe qui se trouve «gaspillé». Il n'empêche, la stratégie de Poutine a eu pour conséquence une explosion des cours mondiaux et elle contraint les pays de l'UE à rivaliser d'ardeur pour trouver d'autres sources, quitte à se résigner à importer massivement du GNL et du gaz norvégien. Néanmoins, l'arrêt pragmatique des livraisons russes aura de graves conséquences, malgré l'annonce par l'Agence européenne de stocks pleins à près de 90%, fin septembre. Outre le fait que la compétition autour du GNL est mondiale et que les coûts de ces mesures contraintes sont, à l'évidence, bien plus prohibitifs, il y a la certitude selon laquelle la coupure du gaz par Moscou sera synonyme de stocks à moins de 20% en février 2023, voire 50% si les quantités de GNL s'avèrent insuffisantes. D'où le scénario du pire que redoute l'AIE dont l'avertissement est bruyant quant à l'obligation de recourir à «des mesures d'économies cruciales» de consommation de la précieuse énergie. Elle situe ladite réduction à 9% des besoins afin que les stocks ne plongent pas au-dessous des 25%, nonobstant l'arrivée d'un hiver tardif.

Autant dire que les perspectives s'avèrent des plus sombres puisqu'en six mois déjà, l'UE a vu sa consommation chuter de 10%, alors que le secteur industriel avoue 15% de recul, pour cause de flambée des prix. Les besoins européens de GNL sont, aujourd'hui, de 65% par rapport à 2021 mais la concurrence est rude et les prévisions plutôt déprimantes sur tous les marchés mondiaux.