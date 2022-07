Voilà qu'il y a plusieurs années,que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, déclarait que « l'Algérie est un paix exportateur net de la paix», parce qu'il avait puisé sa sentence d'un socle solide. Le rôle de l'Algérie dans le domaine de la paix ne date pas de l'émergence ultramédiatisée de la situation gérontocratique mondiale. Cette importance est très ancienne. L'implication de l'Algérie dans la promotion de la paix et le règlement des conflits est diverse et à chaque fois appréciée. Une implication qui s'est confirmée d'ailleurs, à travers une politique étrangère offensive, pas seulement sur le continent africain même si ce dernier a été le terrain privilégié d'application des principes défendus par la diplomatie algérienne. Ainsi, le droit des peuples à l'autodétermination et au développement, la lutte pour une communauté internationale plus équitable et un ordre économique plus juste ont porté au firmament la voix de l'Algérie dont l'audience a débordé le continent noir. Parce que l'Algérie «n'a jamais manqué à son devoir de soutenir les causes justes». N'a-t-elle pas, multiplié les appels au dialogue dès le déclenchement de la crise libyenne en 2011? Ne s'est-elle pas déployée dans la crise malienne jusqu'à parvenir, en mars 2015, à un accord historique, «l'accord d'Alger»? N'e s'est-elle pas fait un devoir d'appeler à la réconciliation entre les parties yéménites? C'est la même démarche, la même doctrine qui a guide l'Algérie dans le cas du Sahara occidental. Depuis le début du conflit, l'Algérie a toujours plaidé pour un règlement par la voie pacifique, de dialogue entre les deux parties au conflit, Maroc et Front Polisario. Le but étant de parvenir à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies. Que dire encore de la guerre entre l'Iran et l'Irak (1980-1988) où l'Algérie s'est fortement investie pour la paix au point de perdre un de ses plus illustres diplomates dans le crash d'un avion, le ministre des Affaires étrangères Mohamed-Seddik Benyahia. Doit-on oublier la libération en 1980 de 52 otages américains, détenus pendant plus d'un an à Téhéran, grâce à une médiation algérienne, suivie des accords d'Alger entre les Etats-Unis et l'Iran sur cette affaire? Cette action pour la paix et la réconciliation de la diplomatie algérienne a également trouvé son sens dans le conflit territorial entre l'Érythrée et l'Éthiopie, en contribuant à la conclusion de l'accord de paix entre ces deux pays en 2000. L'Algérie vient d'accrocher une nouvelle médaille en étant félicitée par l'ONU pour son initiative de réconciliation entre Palestiniens. C'est dire que la paix passe par Alger.