Soixante années après son indépendance, l'Algérie, plus précisément sa diplomatie, est peut- être en passe d'écrire une autre page glorieuse de son Histoire. En effet, après avoir gagné une historique guerre de Libération nationale contre une féroce colonisation de peuplement et après avoir longuement milité pour une stratégie de non-alignement, couronnée par de nombreux succès régionaux et internationaux, l'Algérie se place dans l'échiquier russo-ukrainien comme acteur de paix. Il est entendu que la mission n'est pas de tout repos, bien au contraire. Le monde est, depuis le 24 février dernier, au bord d'une 3e guerre mondiale. Les forces en présence sont allées déjà loin dans la menace mutuelle. Et quelles forces! Deux blocs nucléaires qui s'affrontent sur une ligne de démarcation, aujourd'hui, en guerre. Deux géants, dont la puissance de feu peut détruire plusieurs fois la planète. L'état actuel du conflit rend quasi inimaginable la moindre réussite d'une quelconque médiation. Et pour cause, on en est à l'expulsion de diplomates, à des accusations de génocide, avec ce que cela suppose comme conséquences juridiques internationales et à des allusions très claires sur un probable usage de l'arme atomique. Bref, entre la Russie et l'Otan, le conflit est en phase ascendante. D'ailleurs, si la Russie et l'Ukraine donnent l'impression d'avoir accepté des bouts des lèvres les premières prémices d'une médiation arabe conduite par l'Algérie, les pays de l'Otan ne l'évoquent même pas dans leurs médias. Cela rend-il caduque la mission de Ramtane Lamamra? Il serait assurément injuste de répondre par «oui» à cette interrogation, comme il serait prétentieux de garantir un résultat rapide, compte tenu de la situation qui prévaut sur le terrain. Mais ce que ne disent pas les uns et les autres, c'est que, de par son non-alignement et l'efficacité de son appareil diplomatique, l'Algérie a joué un rôle majeur dans de nombreux dossiers, dont celui du nucléaire iranien. Lequel a abouti, le 14 juillet 2015, par la signature d'un accord entre l'Iran et le groupe des 5+1. Même si les pays signataires n'en font pas cas dans leur discours, ils ont tous, sans exception, exprimé leurs remerciements à l'Algérie pour l'excellent travail fourni par sa diplomatie. D'autres exemples peuvent aussi attester de cette efficacité. Il reste que cette mission arabe est certainement la plus lourde, jamais effectuée par l'Algérie. Mais la difficulté de la tâche n'effraye pas un pays qui impose respect et confiance aux Russes, aux Chinois et aux Américains.