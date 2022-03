Cherchant à mobiliser l'Europe davantage pour contraindre la Russie, le président américain Joe Biden a fait acte de présence au double sommet de l'Otan et de l'Union européenne, jeudi dernier. Et il a martelé à ses homologues du Vieux Continent l'exigence d'une marche à pas forcés contre la double menace russe et chinoise tandis que le président en exercice de l'UE, le Français Emmanuel Macron, a mis l'accent, pour sa part, sur l'importance du désarmement.

Et pour cause, l'alerte nucléaire a été chaude depuis que le conflit en Ukraine a révélé la gravité du bras de fer entre l'Alliance atlantiste qui s'est considérablement rapprochée des frontières russes et la Russie qui entend stopper net cette progression agressive. Du coup, les peuples européens ont découvert, effarés, que si les Etats-Unis ne semblent en rien affectés par les retombées du conflit, tel n'est pas leur cas, puisque les effets des sanctions imposées par Washington sur les échanges avec Moscou ont déjà commencé à peser lourd sur la consommation européenne, Et ce n'est que le début.

Car ces sanctions qui ont montré leurs limites avec l'Iran et le Venezuela, par exemple, vont fragiliser l'industrie européenne, sinon la réduire davantage après deux années noires pour cause de Covid-19.

Entre-temps, les Etats-Unis qui ne sont pas tributaires des hydrocarbures russes, contrairement à l'Europe, ont approché le Venezuela et l'Arabie saoudite pour compenser le manque à gagner du pétrole et du gaz russe mais le scénario est loin d'être simple. Caracas n'a pas, même s'il le veut, les capacités de répondre à cette demande. De 3 millions de barils avant les sanctions américaines de 2017, sa production est retombée à 500 000 et, au mieux, 1,5 million si les installations vétustes sont poussées à bout. En outre, comme l'Iran, le Venezuela a appris à se méfier des manoeuvres américaines. Restent les pays africains, Algérie, Libye, Nigeria, Angola notamment. Sollicités, ils peuvent éventuellement soulager en partie le manque à gagner européen, sans plus.

À condition que le Vieux Continent se débarrasse de ses lourds handicaps néo-coloniaux qui perdurent et nourrissent sa mauvaise foi. En somme, la Russie n'est pas en si mauvaise posture que le prétendent les officines stratégiques occidentales, sous la houlette des Etats-Unis, malgré l'ampleur de sanctions strictement occidentales, et elle a d'autres cartes en main pour riposter aux «pays ennemis». Quant à la Chine, elle est d'ores et déjà le grand gagnant de cette loterie des dupes.